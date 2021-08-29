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رفع العلم الأحمر في سباق بلجيكا بعد الانطلاق خلف سيارة الأمان بسبب الأمطار

تقرّر رفع العلم الأحمر لإيقاف سباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد بعد إكمال لفّات تحمية قليلة خلف سيارة الأمان بسبب الأمطار الغزيرة.

رفع العلم الأحمر في سباق بلجيكا بعد الانطلاق خلف سيارة الأمان بسبب الأمطار

بعد تهاطل الأمطار في تصفيات السبت، تواصلت سحب الأمطار طوال صبيحة الأحد ما جعل الظروف صعبة للغاية على السائقين أثناء إكمالهم لفّاتهم الاستطلاعيّة للتوجّه إلى شبكة الانطلاق.

وأعلنت إدارة السباق عن إجراء "لفّات تحمية" خلف سيارة الأمان عند الانطلاقة على الساعة الـ 15 بالتوقيت المحلي، على أن تُقتطع من مسافة السباق.

لكن سرعان ما اتّخذ القرار بتأجيل الانطلاقة بـ 10 دقائق، قبل أن يتمّ تأجيلها مرّتين إضافيّتين لتُجرى لفّة التحمية على الساعة الـ 15:25.

وقادت سيارة الأمان بقيّة السيارات خلفها للفّات تحمية، لكنّ أغلب السائقين سرعان ما أشاروا إلى ضعف مستويات الرؤية والتماسك خلف السيارات الأخرى.

وخلال لفّة التحمية الثانية، أعلنت إدارة السباق عن إيقاف إجراءات الانطلاقة ورفع العلم الأحمر، ما أدّى إلى عودة السيارات إلى خطّ الحظائر.

وكان ماكس فيرشتابن السائق الوحيد الذي أشار إلى أنّ الوضع مقبولٌ للانطلاق، لكنّه لم يكن يُواجه أيّ رذاذ للتعامل معه بالنظر إلى أنّه كان يسير خلف سيارة الأمان فقط.

من جانبه قال دانيال ريكاردو سائق مكلارين لدى عودته إلى خطّ الحظائر أنّ قرار رفع العلم الأحمر كان "صائبًا"، بينما قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنّ المياه تتسرّب إلى خوذته.

وتقلّصت مسافة السباق إلى 43 لفّة بالنظر إلى إكمال لفّتي تحمية كاملتين، إحداهما تُحتسب كلفّة تحمية أصليّة.

وتنصّ قوانين 2021 على وجود حيّز 3 ساعات لإكمال السباقات منذ ساعة انطلاقها، ما يعني أنّ على هذا السباق الانتهاء بحلول الساعة 18:25 دقيقة بتوقيت بلجيكا.

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