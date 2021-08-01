رفع العلم الأحمر في سباق المجر بعد فوضى المنعطف الأوّل

بعد تهاطل بعض الأخطار قبل 25 دقيقة من الانطلاقة، اختار جميع السائقين الانطلاق على إطارات "انترميديت" في الظروف ذات التماسك المنخفض.

وفي حين أنّ لويس هاميلتون صاحب قطب الانطلاق الأوّل تمكّن من الحفاظ على الصدارة، فإنّ زميله فالتيري بوتاس أخطأ الكبح في المنعطف الأوّل وفقد السيطرة على سيارته واصطدم بالقسم الخلفي لسيارة لاندو نوريس.

وتسبّب ذلك في دفع سائق مكلارين نحو ماكس فيرشتابن والاصطدام به، في حين واصلت سيارة بوتاس السير إلى الأمام وقامت بضرب سيارة ريد بُل الثانية الخاصة بسيرجيو بيريز.

كما جمعت حادثة أخرى كلًا من لانس سترول وشارل لوكلير، وتسبّبت في دفع سيارة لوكلير نحو سيارة دانيال ريكاردو والتفافها.

ودخلت سيارة الأمان سريعًا قبل أن يتمّ رفع العلم الأحمر نتيجة كثرة الأشلاء.

وانسحب بوتاس، وبيريز، وسترول ولوكلير من السباق، بينما فقد فيرشتابن الألواح الجانبيّة اليمنى من سيارته.

ويتواجد هاميلتون في الصدارة أمام إستيبان أوكون سائق ألبين وسيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن.

أمّا سائقا ويليامز فقد تقدّما إلى العشرة الأوائل في خضمّ هذه الفوضى، بينما يتواجد ميك شوماخر عاشرًا لصالح هاس.

ويُسمح للفرق بتصليح سياراتها في ظروف العلم الأحمر، وهو ما منح ريد بُل فرصة لتصليح سيارة فيرشتابن الذي سينطلق من المركز الـ 13 عند استئناف السباق.

أمّا مكلارين فقد أعلنت أنّ سيارة نوريس متضرّرة وأنّه لن يستأنف السباق.