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رفض مراجعة حادثة هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون

تبخّرت آمال ريد بُل في مراجعة عقوبة لويس هاميلتون على إثر رفض حقّ مراجعة حادثة ماكس فيرشتابن وبطل العالم في سباق جائزة بريطانيا الكبرى وذلك على إثر الالتماس الذي تقدّمت به الحظيرة النمساويّة الأسبوع الماضي.

رفض مراجعة حادثة هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون

في ظلّ اقتناع ريد بُل بأنّ عقوبة الثواني العشر التي تلقّاها هاميلتون لتسبّبه في الحادث مع فيرشتابن في اللفّة الأولى من سباق سيلفرستون كانت ليّنة للغاية، طالبت الحظيرة النمساويّة "فيا" بمراجعة الحادثة.

لكنّ ريد بُل احتاجت لتوفير "أدلّة بارزة وجديدة" إلى المراقبين كي يقتنعوا بحاجتهم للنظر في الحادثة مجدّدًا.

وعلى إثر جلسة استماع مطوّلة اليوم الخميس في المجر حضر فيها ممثّلون عن فريقَي ريد بُل ومرسيدس، تمّ تقديم الأدلّة الجديدة إلى المراقبين.

وتضمّنت الأدلّة سلسلة من الشرائح التي قامت ريد بُل بتشكيلها بناءً على بيانات نظام "جي بي اس" للحادث، إلى جانب مقارنة مع تجاوز هاميلتون لشارل لوكلير لاحقًا في السباق.

كما كانت هناك شريحة تضمّنت تجسيدًا للفّة هاميلتون الافتتاحيّة في سيلفرستون قادها أليكسندر ألبون سائق ريد بُل، حيث أشارت "فيا" إلى أنّها تمّت الأسبوع الماضي.

لكن بالنظر إلى المسألة فقد اعتبر المراقبون أنّ المكوّنات التي تقدّمت بها ريد بُل لم تكن مهمّة ولا تعني الواقعة.

وضمن بيانٍ أصدر المراقبون، أوضحت "فيا" أنّ الشرائح لم تكن جديدة ولا "مُكتشفة" وفق ما تنصّ عليه القوانين.

ونتيجة لقرار عدم قبول تلك الأدلّة ليحول دون مراجعة حادثة سباق بريطانيا، ما يعني بقاء عقوبة الثواني العشر قائمة.

كما عبّرت "فيا" عن بعض "مخاوفها" حيال مزاعم ضُمّنت في الرسالة التي طلبت فيها ريد بُل مراجعة حادثة سيلفرستون.

وفي حين أنّ تلك المزاعم غير واضحة، أشارت "فيا" إلى أنّها كانت لتكون مهمّة للمراقبين لو تمّ المضيّ قدمًا في المراجعة.

وجاء في البيان: "يُشير المراقبون مع بعض المخاوف إلى وجود بعض المزاعم في رسالة المتنافس (ريد بُل)".

وأضاف: "قد تكون تلك المزاعم أو لا تكون مهمّة للمراقبين لو تمّت الموافقة على التماس المراجعة. كان المراقبون ليتعاملوا مع تلك المزاعم مباشرة في أيّ قرارٍ يتمّ اتخاذه. لكن مع رفض الالتماس، لا يُمكن للمراقبين الإدلاء بأيّة تعليقات بشأن هذه المزاعم".

وكانت ريد بُل واثقة من أنّ أدلّة جديدة ستُؤدّي إلى منظورٍ جديد للتحقيق وفق ما قاله هيلموت ماركو لقناة "آر تي ال" الألمانيّة أمسٍ الأربعاء.

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