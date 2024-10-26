رفض طلب مكلارين بحق مراجعة عقوبة نوريس في أوستن

رفض مراقبو فيا طلب مكلارين بإجراء "حق المراجعة" بشأن عقوبة لاندو نوريس في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى الأسبوع الماضي.

ادعت مكلارين أن المراقبين أصدروا بيانًا خاطئًا - وبالتالي حكمًا غير صائب - عند فرض العقوبة على نوريس في الوثيقة رقم 69 (من نظام توقيت فيا) خلال نهاية الأسبوع في أوستن.

وقدمت مكلارين هذا كعنصر "جديد وذي صلة" لم يكن متاحًا لها في وقت اتخاذ المراقبين لقرارهم بمعاقبة نوريس.

وقد حاولت مكلارين إثبات أن نوريس تجاوز بنجاح سيارة ماكس فيرستابن خلال معركتهما عند المنعطف الـ 12 في المراحل الأخيرة من السباق، وبذلك أصبح نوريس في موقع الدفاع وليس الهجوم عندما عاد فيرستابن ليصل إلى رأس المنعطف قبلهما قبل أن يخرج كلاهما عن المسار ويتجاوز نوريس من خارج المسار.

هذا ولكي يصل إجراء حق المراجعة إلى مرحلته التالية، التي كانت ستكون حالة جديدة لتقييم ما إذا كان يجب إلغاء عقوبة نوريس، يجب على جميع الفرق التي تبادر بهذه العملية إثبات أن الأدلة الجديدة التي تقدمها للمراقبين "مهمة" و"ذات صلة" و"جديدة" و"لم تكن متاحة في وقت اتخاذ القرار".

وقد استمرت الجلسة في بادوك جائزة المكسيك الكبرى - مع انضمام مراقبي أوستن عبر الفيديو - لمدة 25 دقيقة فقط، حيث قدم أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين وكبير الإداريين رانديب سينغ قضية فريقهما.

فيما كان ممثلو ريد بُل، بمن فيهم المدير الرياضي جوناثان وايتلي، ومسؤولو فيا، بمن فيهم رئيس شؤون بطولات المقعد الأحادي نيكولاس تومبازيس، حاضرين أيضًا، حيث قدم وايتلي الحجج من جانب ريد بُل في القضية.

جادل سينغ بأن مكلارين اعتقدت أن "الوثيقة 69" كانت عنصرًا جديدًا ومهمًا لأن "الوثيقة التي اتخذ القرار بناءً عليها تحتوي على بيان غير صحيح والذي، بالتالي، أثبت وقوع خطأ موضوعي وقابل للإثبات من قبل المراقبين" - وفقًا للوثيقة التي أعلنت فيها فيا رفض حق المراجعة.

وقالت مكلارين إن البيان (في الوثيقة 69) كان أن "السيارة 4 كانت تتجاوز السيارة 1 من الخارج لكنها لم تكن على مستوى السيارة 1 عند رأس المنعطف" وعليه فإن البيان المذكور كان خاطئًا لأن مكلارين كانت تملك دليلًا على أن السيارة 4 كانت قد تجاوزت السيارة 1 بالفعل وكانت في المقدمة "عند منطقة الكبح".

كما أكد ستيلا أن "قضية مكلارين كانت تفسيرًا قانونيًا معقدًا" وحث المراقبين على الاعتراف بأن هذه كانت قضية جوهرية مقارنة بقضايا حق المراجعة السابقة.

بينما قال ويتلي إن ريد بُل شعرت بأن أيًا من المعايير الأربعة لحق المراجعة لم يتم الوفاء بها في هذه القضية، وأضاف، وفقًا للوثيقة ذات الصلة من فيا، فإنه "نظرًا للمعيار العالي الذي تحدده المادة 14 من قانون فيا الدولي الرياضي لنجاح تقديم حق المراجعة، فإنه من الصعب جدًا إثبات وجود العنصر الجديد".

ومع ذلك، اعتقدت مكلارين أن الأدلة التي قدمتها تفي بالمعايير المطلوبة وأشارت أيضًا إلى أنها "شعرت بوجود حاجة إلى وسيلة أخرى لتصحيح القرارات المتخذة خلال السباق".

لكن وبعد أن رفعت الجلسة، قرر مراقبو أوستن التركيز فقط على أحد عناصر حق المراجعة – وهو الأهمية - وصرحوا أن "المفهوم القائل بأن القرار المكتوب (الوثيقة 69) كان العنصر الجديد والمهم، أو أن الخطأ في القرار كان عنصرًا جديدًا، ليس مستدامًا وبالتالي مرفوض".

كما أوضح مراقبو أوستن أن "مكلارين تبدو كأنها تقدم استنتاج المراقبين بأن (السيارة 4 لم تكن على مستوى السيارة 1 عند رأس المنعطف) على أنه خطًا وأن السيارة 4 كانت قد تجاوزت السيارة 1 قبل رأس المنعطف (وبالتالي كانت السيارة 1 هي السيارة المتجاوزة) وأن هذا الخطأ المزعوم هو نفسه عنصر جديد.