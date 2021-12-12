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رفض احتجاج مرسيدس بشأن تجاوز فيرشتابن خلف سيارة الأمان

رفض مراقبو "فيا" واحدًا من احتجاجَي مرسيدس على نتيجة سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد، ما يُبرّئ ماكس فيرشتابن من التجاوز غير القوانين خلف سيارة الأمان.

رفض احتجاج مرسيدس بشأن تجاوز فيرشتابن خلف سيارة الأمان

تقدّمت مرسيدس باحتجاجَين على نتيجة السباق على خلفيّة هزيمة لويس هاميلتون للقب لصالح فيرشتابن في أبوظبي بشأن إجراءات إعادة الانطلاقة من قبل مايكل ماسي مدير السباق.

وأشارت مرسيدس إلى مادتين في القوانين الرياضيّة تنصّان على أنّه لا يُمكن لسائق تجاوز سيارة أخرى على الحلبة خلف سيارة الأمان، وأنّ جميع السيارات المتأخّرة بلفّة عليها تجاوز سيارة الأمان قبل استئناف السباق في اللفّة التالية، ما أدّى إلى عقد عدّة جلسات استماع ليلة الأحد في أبوظبي.

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وبدا أنّ فيرشتابن قد تواجد جنبًا إلى جنب مع هاميلتون في المنعطف الـ 12 قبيل استئناف السباق في اللفّة الأخيرة بعد فترة سيارة الأمان، قبل أن يتمكّن من إتمام التجاوز بنجاح في المنعطف الخامس ويفوز بالسباق والبطولة.

وصدر القرار الأوّل من المراقبين ليلة الأحد وتعلّق بالاحتجاج حيال التجاوز خلف سيارة الأمان وتمّ رفضه.

وفي حين أنّ المراقبين اتّفقوا على أنّ فيرشتابن "تحرّك لفترة قصيرة من الوقت أمام هاميلتون، في وقتٍ كانت فيه السيارتان بصدد التسارع والكبح"، فإنّه تراجع خلف هاميلتون "ولم يكن أمامه عند انتهاء فترة سيارة الأمان (أي عند خطّ سيارة الأمان)".

وتابع البيان: "لهذا السبب تمّ رفض الاحتجاج، كما أنّ دفوعات الاحتجاج لن يتمّ تعويضها".

ولم يُعلن المراقبون بعد عن القرار الآخر المتعلّق باحتجاج مرسيدس الثاني والمتعلّق بعودة السيارات المتأخّرة بلفّة على لفّة الصدارة وإعادة الانطلاقة.

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رسميًا: رفض احتجاج مرسيدس الثاني وتأكيد فيرشتابن بطلًا

رسميًا: رفض احتجاج مرسيدس الثاني وتأكيد فيرشتابن بطلًا
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