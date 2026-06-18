"رفاهية عدم إكمال السباقات غير موجودة".. وولف منزعج من موثوقية مرسيدس

في سباق برشلونة يوم الأحد، كان أنتونيلي قد تجاوز زميله جورج راسل ليصعد إلى المركز الثاني.

لكن بعد وقت قصير من هذا التجاوز، تعطلت سيارة السائق الإيطالي بشكل مفاجئ وتوقفت تماماً بسبب عطل مشتبه به في وحدة الطاقة.

وقد خسر كل من أنتونيلي وراسل نقاطاً مهمة هذا الموسم بسبب أعطال ميكانيكية؛ بل إن راسل اضطر للانسحاب من جائزة كندا الكبرى الشهر الماضي بينما كان في الصدارة.

وإلى جانب هذه المشاكل التي يعاني منها الفريق المصنعي، واجهت فرق مكلارين وألبين وويليامز، التي تستخدم محركات مرسيدس، مشاكل مشابهة في بداية موسم 2026.

وضمن حديثه إلى قناة سكاي سبورتس إف 1، سلّط المدير النمساوي الضوء على مشاكل الموثوقية الحالية لدى مرسيدس.

وأكد أنه بعد انسحاب أنتونيلي في المراحل الأخيرة من جائزة إسبانيا الكبرى، فإن الفريق "لا يمكنه القتال على بطولة العالم" بهذا الوضع.

حيث قال: "إذا كانت إحدى السيارتين تخسر هذا العدد الكبير من النقاط كل سباقين تقريباً، فلا يمكننا القتال على بطولة العالم".

وأكمل: "واحدة ثم الأخرى... لكي تنهي في المقدمة، عليك أولاً أن تنهي السباق. هذا أمر غير مقبول إطلاقاً".

وأردف: "ترى أن الانسحاب من السباق يسلبك 25 نقطة فوراً، وهذا يجعل سباق البطولة مفتوحاً بالكامل. لذلك لا نملك رفاهية عدم إكمال السباقات".

وتابع: "علينا مواصلة تحسين الأداء في السيارة ووحدة الطاقة، وتجنب الأخطاء، والتصرف بذكاء استراتيجي، والبقاء بالكامل ضمن السباق".

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وبانسحاب أنتونيلي من سباق إسبانيا، قلّص لويس هاميلتون، الذي حقق أول فوز له مع فيراري، الفارق إلى 41 نقطة، ما زاد من حدة الصراع على البطولة.

ولا يزال راسل، الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب، متأخراً بفارق 50 نقطة عن زميله المتصدر أنتونيلي.

ولم تحدد مرسيدس بعد السبب الكامل لعطل راسل في مونتريـال. ويتم حالياً شحن بطارية السائق البريطاني بحراً إلى مصنع الفريق في براكلي.

كما لم يتم بعد تحديد السبب النهائي لانسحاب أنتونيلي من السباق.

حيث قال وولف: "لا نعرف بعد سبب العطل. معظم المشاكل السابقة كانت مرتبطة بالبطارية، لكنها كانت أعطالاً مختلفة".

وأكمل: "لذلك لم نواجه دائماً المشكلة نفسها. وبالتالي نحن بحاجة لفهم ما يحدث".

واختتم: "لكن الأعراض كانت مشابهة إلى حد كبير لسيارة جورج في مونتريـال. توقفت السيارة فجأة. سنقوم بتحقيق دقيق جداً لضمان عدم تكرار ذلك".