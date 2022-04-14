رُغم وضع قيود عليها بداعي السلامة: هاميلتون "لن يتخلّى" عن الحُليّ التي يرتديها داخل السيارة

ذكّرت "فيا" السائقين قُبيل جائزة أستراليا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي بأن القوانين الرياضية تحظر ارتداء بعض الحُليّ بداعي السلامة.

وتنصّ القوانين على أن: "ارتداء الحُليّ على شاكلة ما يُثقب له الجسد أو سلاسل العنق المعدنية أمر محظور خلال المنافسات وربما يتم تفقّده قبل انطلاقة السباق".

ورغم عدم تطبيق ذلك القانون للعديد من الأعوام، لكن ذلك التذكير أتى لرغبة نيلس ويتيش مدير سباق الفورمولا واحد بضمان أن تكون معايير السلامة في أعلى مستوى لها - ولا سيما مع الدروس المستفادة من حادثة الحريق التي تعرض لها رومان غروجان في جائزة البحرين الكبرى 2020.

لكن وبينما هنالك أسس للسلامة دفعت لذلك القرار، لكنّ هاميلتون يعتقد بأن تطبيقه سيمثّل خطوة متجاوزة.

كما أوضح بأنه من المستحيل جسديًا عليه إزالة بعض من الحلقات التي يرتديها في أذنه، لذلك لن يتمكن من الانصياع لطلب "فيا".

حيث قال: "لا أخطط مطلقًا لإزالتها (الحُليّ). أشعر بأن تلك أمور شخصية وينبغي عليك أن تكون نفسك وما أنت عليه".

وأضاف: "هنالك أشياء لا يمكنني إزالتها. لا يمكنني إزالة هذه، تلك التي على أذني اليمنى، إنها ملحومة حرفيًا. لذلك سيكون عليّ قطعها أو شيء من هذا القبيل. لذلك ستبقى".

جديرٌ بالذكر أن القيود على الحُليّ تأتي في نهاية أسبوع أوضحت "فيا" خلالها رغبتها إلزام السائقين بارتداء ملابس داخلية مضادة للحرائق، وهو الأمر الذي لم يلق دعمًا واسعًا من السائقين.

وبينما يعدّ ذلك الصدام الأول الملحوظ بين مديري السباق الجدد والمتنافسين، لكن من غير المرجّح تصاعُد الوضع لأكثر من ذلك.