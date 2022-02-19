رسوم مشاركة مرسيدس في 2022 تصل إلى 4.8 مليون دولار أمريكي

يتم تقييم الرسوم ضمن نظامٍ من قسمَين، حيث يتوجب على الفريق الفائز بلقب المصنّعين دفع مبلغ أكبر من الفرق الأخرى.

وتم الكشف عن رسوم المشاركة في 2022 ضمن أحدث نسخة من القوانين الرياضية للفورمولا واحد، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم البالغة 1.4 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي.

وتعني هذه الرسوم في 2022 أنه يتوجب على الفريق حامل اللقب دفع رسم أساسي قدره 577.278 دولار أمريكي إضافة إلى 6.962 دولار أمريكي لقاء كل نقطة سجّلها خلال الموسم.

بينما يتوجب على الفرق الأخرى دفع رسوم أساسية قدرها 577.278 دولار أمريكي إضافة إلى 5.770 دولار أمريكي لقاء كل نقطة.

وتعني هذه الحسابات أن مرسيدس ستدفع 4.826.379 دولار أمريكي كرسم للمشاركة في موسم 2022 وذلك نظراً لأنها سجلت 613.5 نقطة في الموسم المنصرم.

رسوم المشاركة غير قابلة للتفاوض، حيث جاءت بعد عطلة شتوية خرجت منها مرسيدس مستاءة بسبب طريقة تعامل "فيا" مع سباق أبوظبي الختامي، الأمر الذي كلف لويس هاميلتون خسارة لقبه الثامن.

وارتفعت رسوم مشاركة مرسيدس قليلاً عما كان عليه الحال في 2021، لكنها أقل من المبلغ الذي دفعته في 2020 - البالغ 5.490.812 مليوناً - وذلك بعد موسم 2019 الذي شهد سيطرتها المطلقة.

ريد بُل بدورها ستدفع المزيد مقارنة بالموسم الماضي، حيث ارتفعت رسوم مشاركتها من 2.7 مليون دولار أمريكي إلى ما يقارب أربعة ملايين، وذلك مع تسجيل 585.5 نقطة في 2021.

فيراري بدورها ستدفع رسوماً أكبر - 2.4 مليون دولار أمريكي - وذلك بفضل تحسّنها في 2021 مقارنة بموسم 2020.

هاس هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل نقاطاً الموسم الماضي، ما يعني أنه سيدفع فقط الرسوم الأساسية للمشاركة.

تكاليف مشاركة الفرق في 2022

الفريق النقاط الرسوم بناء على النقاط الرسوم الكاملة للمشاركة مرسيدس 613.5 دولار أمريكي 4.249.101 دولار أمريكي 4.826.379 ريد بُل 585.5 دولار أمريكي 3.378.335 دولار أمريكي 3.955.613 فيراري 323.5 دولار أمريكي 1.866.595 دولار أمريكي 2.443.873 مكلارين 275 دولار أمريكي 1.586.750 دولار أمريكي 2.164.028 ألبين 155 دولار أمريكي 894.350 دولار أمريكي 1.471.628 ألفا تاوري 142 دولار أمريكي 819.340 دولار أمريكي 1.396.618 أستون مارتن 77 دولار أمريكي 444.290 دولار أمريكي 1.021.568 ويليامز 23 دولار أمريكي 132.710 دولار أمريكي 709.988 ألفا روميو 13 دولار أمريكي 75.010 دولار أمريكي 652.288 هاس 0 0 دولار أمريكي 577.280

تكاليف مشاركة الفرق في 2021

الفريق النقاط الرسوم بناء على النقاط الرسوم الكاملة للمشاركة مرسيدس 573 دولار أمريكي 3.913.590 دولار أمريكي 4.482.898 ريد بُل 319 دولار أمريكي 2.178.770 دولار أمريكي 2.748.078 مكلارين 202 دولار أمريكي 1.379.660 دولار أمريكي 1.948.968 ريسينغ بوينت 195 دولار أمريكي 1.331.850 دولار أمريكي 1.901.158 رينو 181 دولار أمريكي 1.236.230 دولار أمريكي 1.805.538 فيراري 131 دولار أمريكي 894.730 دولار أمريكي 1.464.038 ألفا تاوري 107 دولار أمريكي 730.810 دولار أمريكي 1.300.118 ألفا روميو 8 دولار أمريكي 54.640 دولار أمريكي 623.948 هاس 3 دولار أمريكي 20.490 دولار أمريكي 589.798 ويليامز 0 دولار أمريكي 0 دولار أمريكي 569.308