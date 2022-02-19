تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / رينو فضّلت الأداء على الموثوقية مع محركها الجديد لموسم 2022 التالي / ألبون: الاستراحة من البطولة منحتني "نظرة شاملة" لمتطلبات سائق الصدارة
فورمولا 1 أخبار

رسوم مشاركة مرسيدس في 2022 تصل إلى 4.8 مليون دولار أمريكي

تم الكشف عن رسوم المشاركة لفرق الفورمولا واحد في موسم 2022، حيث سيتوجب على مرسيدس دفع ما يقارب 5 ملايين دولار أمريكي إلى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، قبل انطلاق الموسم.

رسوم مشاركة مرسيدس في 2022 تصل إلى 4.8 مليون دولار أمريكي

يتم تقييم الرسوم ضمن نظامٍ من قسمَين، حيث يتوجب على الفريق الفائز بلقب المصنّعين دفع مبلغ أكبر من الفرق الأخرى.

وتم الكشف عن رسوم المشاركة في 2022 ضمن أحدث نسخة من القوانين الرياضية للفورمولا واحد، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم البالغة 1.4 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي.

وتعني هذه الرسوم في 2022 أنه يتوجب على الفريق حامل اللقب دفع رسم أساسي قدره 577.278 دولار أمريكي إضافة إلى 6.962 دولار أمريكي لقاء كل نقطة سجّلها خلال الموسم.

بينما يتوجب على الفرق الأخرى دفع رسوم أساسية قدرها 577.278 دولار أمريكي إضافة إلى 5.770 دولار أمريكي لقاء كل نقطة.

وتعني هذه الحسابات أن مرسيدس ستدفع 4.826.379 دولار أمريكي كرسم للمشاركة في موسم 2022 وذلك نظراً لأنها سجلت 613.5 نقطة في الموسم المنصرم.

رسوم المشاركة غير قابلة للتفاوض، حيث جاءت بعد عطلة شتوية خرجت منها مرسيدس مستاءة بسبب طريقة تعامل "فيا" مع سباق أبوظبي الختامي، الأمر الذي كلف لويس هاميلتون خسارة لقبه الثامن.

اقرأ أيضاً:

وارتفعت رسوم مشاركة مرسيدس قليلاً عما كان عليه الحال في 2021، لكنها أقل من المبلغ الذي دفعته في 2020 - البالغ 5.490.812 مليوناً - وذلك بعد موسم 2019 الذي شهد سيطرتها المطلقة.

ريد بُل بدورها ستدفع المزيد مقارنة بالموسم الماضي، حيث ارتفعت رسوم مشاركتها من 2.7 مليون دولار أمريكي إلى ما يقارب أربعة ملايين، وذلك مع تسجيل 585.5 نقطة في 2021.

فيراري بدورها ستدفع رسوماً أكبر - 2.4 مليون دولار أمريكي - وذلك بفضل تحسّنها في 2021 مقارنة بموسم 2020. 

هاس هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل نقاطاً الموسم الماضي، ما يعني أنه سيدفع فقط الرسوم الأساسية للمشاركة.

تكاليف مشاركة الفرق في 2022

الفريق النقاط الرسوم بناء على النقاط الرسوم الكاملة للمشاركة
مرسيدس 613.5 دولار أمريكي 4.249.101 دولار أمريكي 4.826.379
ريد بُل 585.5 دولار أمريكي 3.378.335 دولار أمريكي 3.955.613
فيراري 323.5 دولار أمريكي 1.866.595 دولار أمريكي 2.443.873
مكلارين 275 دولار أمريكي 1.586.750 دولار أمريكي 2.164.028
ألبين 155 دولار أمريكي 894.350 دولار أمريكي 1.471.628
ألفا تاوري 142 دولار أمريكي 819.340 دولار أمريكي 1.396.618
أستون مارتن 77 دولار أمريكي 444.290 دولار أمريكي 1.021.568
ويليامز 23 دولار أمريكي 132.710 دولار أمريكي 709.988
ألفا روميو 13 دولار أمريكي 75.010 دولار أمريكي 652.288
هاس 0 0 دولار أمريكي 577.280

تكاليف مشاركة الفرق في 2021

الفريق

النقاط

الرسوم بناء على النقاط

الرسوم الكاملة للمشاركة

مرسيدس

573

دولار أمريكي 3.913.590

دولار أمريكي 4.482.898

ريد بُل

319

دولار أمريكي 2.178.770

دولار أمريكي 2.748.078

مكلارين

202

دولار أمريكي 1.379.660

دولار أمريكي 1.948.968

ريسينغ بوينت

195

دولار أمريكي 1.331.850

دولار أمريكي 1.901.158

رينو

181

دولار أمريكي 1.236.230

دولار أمريكي 1.805.538

فيراري

131

دولار أمريكي 894.730

دولار أمريكي 1.464.038

ألفا تاوري

107

دولار أمريكي 730.810

دولار أمريكي 1.300.118

ألفا روميو

8

دولار أمريكي 54.640

دولار أمريكي 623.948

هاس

3

دولار أمريكي 20.490

دولار أمريكي 589.798

ويليامز

0

دولار أمريكي 0

دولار أمريكي 569.308
المشاركات
التعليقات
رينو فضّلت الأداء على الموثوقية مع محركها الجديد لموسم 2022
المقال السابق

رينو فضّلت الأداء على الموثوقية مع محركها الجديد لموسم 2022
المقال التالي

ألبون: الاستراحة من البطولة منحتني "نظرة شاملة" لمتطلبات سائق الصدارة

ألبون: الاستراحة من البطولة منحتني "نظرة شاملة" لمتطلبات سائق الصدارة
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

تحليل: كيف سيكون هاميلتون "أقوى من أي وقت مضى" في 2022؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف سيكون هاميلتون "أقوى من أي وقت مضى" في 2022؟

تحديث لوائح الفورمولا واحد يؤكّد التخلّي عن قانون الإطار في القسم الثاني للتصفيات
فورمولا 1 فورمولا 1

تحديث لوائح الفورمولا واحد يؤكّد التخلّي عن قانون الإطار في القسم الثاني للتصفيات

كيف ستعمل الحصص التقنية التوضيحية الجديدة للفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف ستعمل الحصص التقنية التوضيحية الجديدة للفورمولا واحد؟

وولف يحذّر: هاميلتون عائدٌ "بوضع الهجوم الكامل"
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يحذّر: هاميلتون عائدٌ "بوضع الهجوم الكامل"

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.