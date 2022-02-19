رسوم مشاركة مرسيدس في 2022 تصل إلى 4.8 مليون دولار أمريكي
تم الكشف عن رسوم المشاركة لفرق الفورمولا واحد في موسم 2022، حيث سيتوجب على مرسيدس دفع ما يقارب 5 ملايين دولار أمريكي إلى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، قبل انطلاق الموسم.
يتم تقييم الرسوم ضمن نظامٍ من قسمَين، حيث يتوجب على الفريق الفائز بلقب المصنّعين دفع مبلغ أكبر من الفرق الأخرى.
وتم الكشف عن رسوم المشاركة في 2022 ضمن أحدث نسخة من القوانين الرياضية للفورمولا واحد، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم البالغة 1.4 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي.
وتعني هذه الرسوم في 2022 أنه يتوجب على الفريق حامل اللقب دفع رسم أساسي قدره 577.278 دولار أمريكي إضافة إلى 6.962 دولار أمريكي لقاء كل نقطة سجّلها خلال الموسم.
بينما يتوجب على الفرق الأخرى دفع رسوم أساسية قدرها 577.278 دولار أمريكي إضافة إلى 5.770 دولار أمريكي لقاء كل نقطة.
وتعني هذه الحسابات أن مرسيدس ستدفع 4.826.379 دولار أمريكي كرسم للمشاركة في موسم 2022 وذلك نظراً لأنها سجلت 613.5 نقطة في الموسم المنصرم.
رسوم المشاركة غير قابلة للتفاوض، حيث جاءت بعد عطلة شتوية خرجت منها مرسيدس مستاءة بسبب طريقة تعامل "فيا" مع سباق أبوظبي الختامي، الأمر الذي كلف لويس هاميلتون خسارة لقبه الثامن.
وارتفعت رسوم مشاركة مرسيدس قليلاً عما كان عليه الحال في 2021، لكنها أقل من المبلغ الذي دفعته في 2020 - البالغ 5.490.812 مليوناً - وذلك بعد موسم 2019 الذي شهد سيطرتها المطلقة.
ريد بُل بدورها ستدفع المزيد مقارنة بالموسم الماضي، حيث ارتفعت رسوم مشاركتها من 2.7 مليون دولار أمريكي إلى ما يقارب أربعة ملايين، وذلك مع تسجيل 585.5 نقطة في 2021.
فيراري بدورها ستدفع رسوماً أكبر - 2.4 مليون دولار أمريكي - وذلك بفضل تحسّنها في 2021 مقارنة بموسم 2020.
هاس هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل نقاطاً الموسم الماضي، ما يعني أنه سيدفع فقط الرسوم الأساسية للمشاركة.
تكاليف مشاركة الفرق في 2022
|الفريق
|النقاط
|الرسوم بناء على النقاط
|الرسوم الكاملة للمشاركة
|مرسيدس
|613.5
|دولار أمريكي 4.249.101
|دولار أمريكي 4.826.379
|ريد بُل
|585.5
|دولار أمريكي 3.378.335
|دولار أمريكي 3.955.613
|فيراري
|323.5
|دولار أمريكي 1.866.595
|دولار أمريكي 2.443.873
|مكلارين
|275
|دولار أمريكي 1.586.750
|دولار أمريكي 2.164.028
|ألبين
|155
|دولار أمريكي 894.350
|دولار أمريكي 1.471.628
|ألفا تاوري
|142
|دولار أمريكي 819.340
|دولار أمريكي 1.396.618
|أستون مارتن
|77
|دولار أمريكي 444.290
|دولار أمريكي 1.021.568
|ويليامز
|23
|دولار أمريكي 132.710
|دولار أمريكي 709.988
|ألفا روميو
|13
|دولار أمريكي 75.010
|دولار أمريكي 652.288
|هاس
|0
|0
|دولار أمريكي 577.280
تكاليف مشاركة الفرق في 2021
|
الفريق
|
النقاط
|
الرسوم بناء على النقاط
|
الرسوم الكاملة للمشاركة
|
مرسيدس
|
573
|
دولار أمريكي 3.913.590
|
دولار أمريكي 4.482.898
|
ريد بُل
|
319
|
دولار أمريكي 2.178.770
|
دولار أمريكي 2.748.078
|
مكلارين
|
202
|
دولار أمريكي 1.379.660
|
دولار أمريكي 1.948.968
|
ريسينغ بوينت
|
195
|
دولار أمريكي 1.331.850
|
دولار أمريكي 1.901.158
|
رينو
|
181
|
دولار أمريكي 1.236.230
|
دولار أمريكي 1.805.538
|
فيراري
|
131
|
دولار أمريكي 894.730
|
دولار أمريكي 1.464.038
|
ألفا تاوري
|
107
|
دولار أمريكي 730.810
|
دولار أمريكي 1.300.118
|
ألفا روميو
|
8
|
دولار أمريكي 54.640
|
دولار أمريكي 623.948
|
هاس
|
3
|
دولار أمريكي 20.490
|
دولار أمريكي 589.798
|
ويليامز
|
0
|
دولار أمريكي 0
|
دولار أمريكي 569.308
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