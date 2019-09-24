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فورمولا 1 / جائزة سنغافورة الكبرى / مقالة خاصة

رسوم توضيحية لكيفية سير سباق جائزة سنغافورة الكبرى

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رسوم توضيحية لكيفية سير سباق جائزة سنغافورة الكبرى
24-09-2019

تابعوا معنا الرسوم التوضيحية الزمنية لكيفية سير سباق جائزة سنغافورة الكبرى 2019 لفة بلفة!

 

 

 

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جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
04:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
08:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
08:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
08:10
17:10
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