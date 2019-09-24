رسوم توضيحية لكيفية سير سباق جائزة سنغافورة الكبرى
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24-09-2019
تابعوا معنا الرسوم التوضيحية الزمنية لكيفية سير سباق جائزة سنغافورة الكبرى 2019 لفة بلفة!
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|فورمولا 1
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|جائزة سنغافورة الكبرى
رسوم توضيحية لكيفية سير سباق جائزة سنغافورة الكبرى
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منصة السباق
٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرّة الأولى
|
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
|
04:00
13:00
|
|التجارب الحرّة الثانية
|
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
|
08:00
17:00
|
|التجارب الحرّة الثالثة
|
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
|
05:00
14:00
|
|التجارب التأهيليّة
|
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
|
08:00
17:00
|
|السباق
|
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
|
08:10
17:10
|
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