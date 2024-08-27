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فورمولا 1

رسميًا: ويليامز تستعين بكولابينتو بديلًا عن سارجنت لبقيّة موسم 2024

أعلن فريق ويليامز عن تعاقده مع فرانكو كولابينتو الفائز بسباق في الفورمولا 2 ليحلّ بديلًا عن لوغان سارجنت الذي تمّ الاستغناء عن خدماته لبقيّة موسم 2024 من بطولة العالم للفورمولا 1.

فرانكو كولابينتو، أكاديمية ويليامز

فرانكو كولابينتو، أكاديمية ويليامز

الصورة من قبل: ويليامز

أمضى فريق ويليامز الأيّام القليلة الماضية في تقييم خياراته للسائقين لبقيّة الموسم، حيث بلغ الفريق مرحلة من الإحباط حيال تأديات سارجنت على إثر حادث قوي آخر خلال التجارب الحرّة الثالثة من جائزة هولندا الكبرى.

وفي ظلّ فشل الأمريكي في تحقيق أيّ نقاط حتّى الآن هذا الموسم، وتدميره للتحديثات الأخيرة للفريق، نفد صبر جايمس فاولز مدير الفريق.

وخاض فاولز محادثات مع مدراء الفرق المنافسة في عطلة نهاية الأسبوع في زاندفورت لتقييم المرشّحين البديلين لتعويض سارجنت.

وشملت القائمة الأوليّة ميك شوماخر السائق الاحتياطي لمرسيدس وليام لاوسن السائق الاحتياطي لريد بُل، حيث قال مديراهما أنّهما منفتحان في حال تلقي عروض مناسبة.

لكنّ الفريق اختار في النهاية السير في وجهة مختلفة عبر اختيار كولابينتو عضو أكاديميّة ويليامز للناشئين.

وقال فاولز حيال هذا القرار: "تعويض سائق وسط الموسم ليس بالقرار الهيّن، لكنّنا نعتقد بأنّ ذلك يمنح ويليامز أفضل فرصة للمنافسة على النقاط في بقيّة الموسم".

وأضاف: "جلبنا تحديثًا كبيرًا على السيارة ونحتاج لاستغلال كلّ فرصة في ظلّ تقارب الأداء المذهل في خطّ الوسط. كما نؤمن بالاستثمار في سائقينا اليافعين في الأكاديميّة، وسيحصل فرانكو على فرصة مدهشة لإثبات ما هو قادرٌ على فعله في الجولات التسع الأخيرة".

وأظهر كولابينتو إمكانيّات قويّة في مسيرته اليافعة. وعلى إثر عامين ناجحين في الفورمولا 3 حقّق خلالهما أربعة انتصارات في السباقات القصيرة ومركزًا رابعًا في بطولة 2023، تمّت ترقيته إلى الفورمولا 2 هذا العام.

وعانى قليلًا في البداية مع سيارات الفورمولا 2 الجديدة لهذا الموسم، لكنّ أداءه تحسّن وسط الموسم وأصبح منافسًا متواترًا في الأمام، وحقّق فوزًا مثيرًا في السباق القصير في إيمولا عبر تجاوزٍ جريء في اللفّة الأخيرة.

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