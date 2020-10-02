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رسميًا: هوندا تُغادر الفورمولا واحد نهاية العام 2021

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رسميًا: هوندا تُغادر الفورمولا واحد نهاية العام 2021
من قبل:
, رئيس التحرير

أعلنت شركة هوندا اليابانية المُزوّدة للمحركات في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد مغادرتها للبطولة بعد العام 2021.

أعلنت هوندا أنها ستنسحب من منافسات الفورمولا واحد نهاية موسم 2021 المقبل.

ألقى المصنع الياباني إعلاناً صادماً للغاية خلال مؤتمر صحفي عقده في طوكيو صباح اليوم الجمعة.

وبعد موسم من الشراكة مع ريد بُل لم تثمر عن اللقب العالمي الذي كانت تسعى إليه، قررت هوندا عدم تمديد بقائها في الفورمولا واحد.

وعادت هوندا إلى الفئة الملكة مع مكلارين في 2015، لكنها عانت من مواسم كارثية شهدت مشاكل في التماسك تعقّدت بصعوبة تقنيات وحدات الطاقة الهجينة لهذه الحقبة.

انتهت علاقتها مع فريق ووكينغ نهاية موسم 2017، لتنتقل بعدها إلى تزويد فريق تورو روسو قبل التحالف مع ريد بُل الموسم الفائت.

وأثمرت العلاقة عن نجاح سريع تمثل بتحقيق منصة تتويج في سباق جائزة أستراليا الافتتاحي، قبل إحراز الفوز في النمسا، ألمانيا والبرازيل.

وأضاف ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل فوزاً آخر خلال سباق سيلفرستون الثاني، بينما فاجأ بيير غاسلي سائق ألفا تاوري الجميع بتحقيقه للفوز في سباق جائزة إيطاليا الكبرى 2020.

لكن وبالرغم من هذه النجاحات، لكن طموح هوندا بتحقيق اللقب إضافة إلى المخاوف من تصاعد تكاليف مشروعها في البطولة، كانا يعنيان أن مستقبلها في الفورمولا واحد لم يكن مؤكداً على الإطلاق للمدى الطويل.

العام الماضي، أعلنت هوندا عن بقائها في البطولة لما بعد انتهاء عقدها نهاية 2020، أي لموسم واحد فقط.

حينها شرحت هوندا أكبر مخاوفها المتمحورة حول حجم الاستثمار المطلوب من أجل تحقيق النجاح في مشروعها ضمن البطولة.

حيث قال ماساشي ياماموتو في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حينها: "بدأنا بحساب حجم الإنفاق المطلوب للقوانين الجيدة".

وأكمل: "لقد لاحظنا أنه من الصعب جداً لمصنّع سيارات خوض المنافسات في الوقت الراهن، نظراً للاتجاه العالميّ البيئي نحو الطاقة الكهربائية. لذا، نحن نجري حساباتنا فيما يتعلق بتكاليف التطوير ونخوض نقاشاتنا الداخلية".

وحين سُئِل إن كان تحديد سقف الميزانيات ساهم في قرار مواصلة البقاء ضمن البطولة، أجاب ياماموتو: "ذلك صحيح، معدلات الإنفاق هي العائق الأكبر".

وأردف: "الفوز هو أولويتنا. عندما نقرر البقاء والمشاركة، فإننا سنحاول الفوز".

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وضمن البيان الذي أصدرته هوندا اليوم، أوضحت أنها ستسحب مشروعها في الفورمولا واحد نظراً لحجم الموارد الكبير الضروري لذلك، وسط انتقالها لاعتماد الطاقة الكهربائية في سياراتها التجارية.

حيث جاء في البيان: "تحتاج هوندا لحشد مواردها ضمن عمليات البحث والتطوير في المجالات المستقبلية لتقنيات وحدات الطاقة".

وتابع البيان: "من بين ذلك، تقنيات خلايا الوقود ومدخرات الطاقة، والتي تمثل قلب تقنيات المحركات ذات الانبعاث الكربوني المعدوم (الصفري)".

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الكاتب خضر الراوي

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