رسمياً: هاميلتون يتلقى عقوبة التراجع ثلاثة مراكز في سباق هولندا
تلقى لويس هاميلتون سائق مرسيدس عقوبة التراجع ثلاثة مراكز في سباق جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
سبب ذلك يعود لإعاقته سيرجيو بيريز سائق ريد بُل خلال التصفيات على حلبة زاندفورت.
حيث قام سائق مرسيدس بإعاقة المكسيكي في المنعطف التاسع من القسم الأول للتصفيات.
ولم يكن هاميلتون حينها ضمن لفة سريعة، وأبطأ سرعته للسماح لـ بيريز بالمرور مع التوجه يساراً، لكن سائق ريد بُل كان يستعمل خط التسابق وحصلت الإعاقة.
وتكلم بيريز بغضب على اللاسلكي مع فريقه مشتكياً من هاميلتون جراء الواقعة، ليتم استدعاء سائق مرسيدس لاحقاً للمثول أمام الحكام.
ووفقاً لقرار الحكام، سيتلقى البريطاني عقوبة التراجع 3 مراكز على شبكة انطلاق السباق، وبالتالي سينطلق من المركز 15 بعد أن تأهل بالمركز 12.
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