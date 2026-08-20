بعد تكهنات واسعة حول إمكانية رحيل ماكس فيرستابن عن الفريق، برزت مكلارين كأقوى البدائل المحتملة للسائق الهولندي، صاحب 71 انتصارًا في سباقات الجائزة الكبرى، بينما تردد أن اهتمام مرسيدس طويل الأمد بضمه تراجع مع مرور الوقت.

لكن بطل العالم أربع مرات وقع عقدًا جديدًا يمتد حتى نهاية موسم 2030. وبذلك سيواصل السائق الهولندي مشواره في الفورمولا 1 خلال الموسم الأول من حقبة اللوائح التقنية الكبرى المقبلة.

ورغم أن عقد فيرستابن الحالي كان يمتد بالفعل حتى نهاية موسم 2028، فإن عدم إعجابه بالجيل الجديد من سيارات الفورمولا 1، إلى جانب مشاركاته في فئات أخرى من رياضة السيارات، أثارا تساؤلات حول إمكانية إكماله عقده مع الفريق.

لكن ريد بُل كانت حريصة على تمديد علاقتها مع بطل العالم أربع مرات، الذي أصبح حجر الأساس في برنامج الفريق في الفورمولا 1.

وقبل انطلاق جائزة هولندا الكبرى الأخيرة هذا الموسم، أعلن الفريق المتمركز في ميلتون كينز عن عقد جديد لمدة عامين، يضاف إلى الاتفاق الحالي، ليضمن استمرار السائق الهولندي مع الفريق حتى بداية العقد المقبل.

وبحلول نهاية العقد الجديد، سيكون فيرستابن قد أمضى 15 موسمًا مع ريد بُل في الفورمولا 1، بعدما انضم إلى الفريق في منتصف عام 2016 عقب تصعيده من الفريق الذي كان يُعرف حينها باسم تورو روسو.

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وقد عقّب فيرستابن على تجديد عقده قائلًا: "أنا سعيد جدًا بتمديد عقدي. لدينا أفضل الأشخاص، وأنا متحمس لمواصلة العمل مع الجميع من أجل العودة إلى القمة مجددًا. هذا يظل الهدف الأسمى الذي نعمل جميعًا من أجله وسنواصل السعي لتحقيقه. أود أن أشكر ريد بُل، ولورون والجميع في فريق أوراكل ريد بُل ريسينغ على الثقة التي وضعوها بي".

وأضاف: "كان العمل مع لورون لأكثر من عام الآن أمرًا رائعًا أيضًا، فأنا أرى بوضوح الرؤية التي يمتلكها للفريق. الجميع في ميلتون كينز يؤمن بما نبنيه، وأنا أتطلع إلى الفصل المقبل، والقتال من أجل المزيد من الانتصارات والمنافسة على البطولات، بينما نواصل تشكيل مستقبل هذا الفريق".

من جهته علّق لورون ميكيز مدير الفريق قائلًا: "إن استمرار ماكس معنا والاحتفاظ بأفضل سائق على الحلبة هو خبر رائع للجميع في ريد بُل وأوراكل ريد بُل ريسينغ، وكذلك للفورمولا 1 ورياضة السيارات بأكملها".

وأكمل: "قلة قليلة من الشراكات في الرياضة تحقق ما حققه ماكس وهذا الفريق. فمنذ البداية، جسّد ماكس كل ما يجعل أوراكل ريد بُل ريسينغ مميزًا: التنافسية التي لا تعرف المساومة، والإصرار الذي لا يتوقف، والشجاعة في تحدي المألوف. كان تأثيره في فريقنا وفي قصة ريد بُل في رياضة السيارات تحولّيًا، وكان عنصرًا أساسيًا في كل ما حققناه معًا".

وتابع: "قرار مواصلة رحلتنا معًا يستند إلى الثقة التي بناها ماكس والفريق على مدار سنوات طويلة، إلى جانب ثقة ماكس في أفراد فريقنا وثقافتنا ورؤيتنا للمستقبل. هذه العلاقة، التي تشكلت من خلال نجاحات التتويج بالبطولات والمعارك الشرسة واللحظات الصعبة على حد سواء، أصبحت أقوى مع مرور الوقت، لتصبح واحدة من أعظم قصص النجاح في الفورمولا 1".

واختتم: "لكننا لم ننتهِ بعد. هناك المزيد من السباقات للفوز بها، والمزيد من الإنجازات لتحقيقها، والمزيد من التاريخ لكتابته. معًا، سنواصل رفع سقف التحدي بنفس الإصرار الذي أوصلنا إلى قمة هذه الرياضة، وبإيمان أكبر بما يمكننا تحقيقه. ستتغير أشياء كثيرة مع تقدمنا إلى الأمام، لكن طموحنا سيظل كما هو، متحدين حول اتجاه واحد، ورؤية واحدة، وفريق واحد".