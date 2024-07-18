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رسمياً: ماغنوسن يتجه للخروج من فريق هاس مع نهاية 2024

يتجه كيفن ماغنوسن للخروج من فريقه هاس مع نهاية موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد، ويبدو أن إستيبان أوكون قريب من توقيع عقد مع العلامة الأمريكية لموسم 2025 إلى جانب أوليفر بيرمان.

تم التحديث:
كيفين ماغنوسين، هاس

سيترك ماغنوسن صفوف هاس بنهاية موسم 2024، وفق ما أعلنه الفريق الأمريكي اليوم.

ويمتلك الدنماركي الرقم القياسي لأكبر عدد من السباقات أمضاها مع هاس: 135 سباقاً من أصل 175 سباقاً في مسيرته، والتي تضمنت مشاركته مع فريقي مكلارين ورينو.

ويقود ماغنوسن حالياً ضمن فترته الثانية مع هاس، وذلك بعد أن ترك الفريق نهاية موسم 2020 قبل العودة مجدداً في 2022 حين تم التخلي عن نيكيتا مازبين وراعيه "أورالكالي" عقب تداعيات الغزو الروسي لدولة أوكرانيا.

وحقق ماغنوسن مركزاً خامساً مثيراً للإعجاب في أولى سباقات 2022، حين قدم تأدية قوية تفوق فيها على زميله آنذاك ميك شوماخر، وكان ذلك أحد عوامل التخلي عن الألماني الشاب والاستعانة بمواطنه المخضرم نيكو هلكنبرغ في 2023.

اقرأ أيضاً:
كيفن ماغنوسن، هاس

كيفن ماغنوسن، هاس

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

لكن منذ ذلك الحين، تراجعت تأدية ماغنوسن مقارنة بـ هلكنبرغ، ولم يحقق إلا المركز السادس مرتين كأفضل نتائجه في آخر سباقي موسم 2023.

وقرر هلكنبرغ الانتقال إلى ساوبر/آودي بدءاً من موسم 2025 ما أفسح المجال أمام بيرمان للانضمام بديلاً عنه في هاس.

والقرار بعدم التمديد لـ ماغنوسن لم يكن غير متوقع، خاصة وأن موسمه الحالي كان ضعيفاً بعد سلسلة من العقوبات وضعته قريباً من تلقي عقوبة الحرمان من سباق.

وتزامناً مع خروج إستيبان أوكون من ألبين، يبدو أن الفرنسي بات قريباً من توقيع عقد للمشاركة مع هاس بدءاً من موسم 2025.

كيفن ماغنوسن، هاس

كيفن ماغنوسن، هاس

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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