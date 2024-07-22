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رسمياً: لا عقوبة على فيرستابن بعد الحادثة مع هاميلتون في سباق المجر

لن يتلقى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أية عقوبة بعد الحادثة التي جمعته مع لويس هاميلتون سائق مرسيدس وخصمه السابق، خلال مجريات سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

بدا فيرستابن محبطاً من استراتيجية فريقه في سباق المجر، حيث تراجع للمركز الخامس بعد التوقفات الأخيرة بعد أن كان يحاول الوصول لمنصة التتويج.

وبدأ الهولندي مهاجمة هاميلتون، لكنه تعرض لقفل إطارات وارتطم بإطار سيارة مرسيدس لتقفز سيارته في الهواء ومن ثم يواصل السباق.

ولم تؤثر الحادثة على السيارة كثيراً حيث تمكن الهولندي من المواصلة لينهي خامساً، بينما حقق هاميلتون المركز الثالث.

وبعد السباق تم التحقيق في الحادثة، عبر جمع البيانات اللازمة والنظر إلى لقطات الإعادة، لكن تم اتخاذ القرار بعدم معاقبة فيرستابن.

ورغم اتهامات فيرستابن لـ هاميلتون (الذي صرّح بأنه يراها حادثة تسابق اعتيادية) بالتحرك أثناء الكبح، لكن الحكام أشاروا في البيان إلى أن سيارة مرسيدس كانت تتبع خط التسابق الاعتيادي ولم تتحرك أثناء الكبح، رغم الإشارة إلى أن البريطاني كان بوسعه محاولة تفادي الحادثة.

وأشاروا إلى أن فيرستابن تعرض لقفل إطارات أثناء محاولة التجاوز ولم يتمكن من خوض المنعطف بالشكل الصحيح.

لهذا لم يجدوا ما يدعو لفرض أية عقوبات.

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