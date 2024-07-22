رسمياً: لا عقوبة على فيرستابن بعد الحادثة مع هاميلتون في سباق المجر
لن يتلقى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أية عقوبة بعد الحادثة التي جمعته مع لويس هاميلتون سائق مرسيدس وخصمه السابق، خلال مجريات سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
بدا فيرستابن محبطاً من استراتيجية فريقه في سباق المجر، حيث تراجع للمركز الخامس بعد التوقفات الأخيرة بعد أن كان يحاول الوصول لمنصة التتويج.
وبدأ الهولندي مهاجمة هاميلتون، لكنه تعرض لقفل إطارات وارتطم بإطار سيارة مرسيدس لتقفز سيارته في الهواء ومن ثم يواصل السباق.
ولم تؤثر الحادثة على السيارة كثيراً حيث تمكن الهولندي من المواصلة لينهي خامساً، بينما حقق هاميلتون المركز الثالث.
وبعد السباق تم التحقيق في الحادثة، عبر جمع البيانات اللازمة والنظر إلى لقطات الإعادة، لكن تم اتخاذ القرار بعدم معاقبة فيرستابن.
ورغم اتهامات فيرستابن لـ هاميلتون (الذي صرّح بأنه يراها حادثة تسابق اعتيادية) بالتحرك أثناء الكبح، لكن الحكام أشاروا في البيان إلى أن سيارة مرسيدس كانت تتبع خط التسابق الاعتيادي ولم تتحرك أثناء الكبح، رغم الإشارة إلى أن البريطاني كان بوسعه محاولة تفادي الحادثة.
وأشاروا إلى أن فيرستابن تعرض لقفل إطارات أثناء محاولة التجاوز ولم يتمكن من خوض المنعطف بالشكل الصحيح.
لهذا لم يجدوا ما يدعو لفرض أية عقوبات.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
راسل: مرسيدس ليست بعيدة عن ريد بُل الآن
تقييم: آراء محرّرينا بسباق جائزة المجر الكبرى 2024
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
ماركو: لو لم يتسبب هاميلتون برمي فيرستابن في الهواء "لكان كل شيء تحت السيطرة"
أوامر فريق مكلارين تحرم نوريس المركز الأول وتمنح بياستري الفوز بسباق المجر وهاميلتون ثالثاً
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
تحليل: لماذا لا يُعد مقعد بيريز آمنًا بالرغم من عودته إلى النقاط في المجر
شراكة ألبين ومرسيدس ستشمل علب التروس ونظام التعليق وقد تبدأ في 2025
فيرستابن بعد خيبة سباق المجر: إن لم تكن سريعاً عليك التعويض بالاستراتيجية
ريكاردو "غاضب" بعد أن "أفسدت" آربي استراتيجيّته في المجر
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات