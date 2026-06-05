عاد سباق الفورمولا 1 إلى ولاية نيفادا في عام 2023 ضمن استراتيجية البطولة لتوسيع حضورها في الولايات المتحدة، وذلك من خلال عقد أوليّ مدته ثلاث سنوات للسباق الذي يُقام في لاس فيغاس.

تم تمديد ذلك العقد لاحقًا ليشمل سباقين إضافيين، لكن إدارة الفورمولا 1 كانت تسعى إلى تأمين حقوق الحدث على المدى الطويل، خاصة أنها تتولى كلًا من الحقوق التجارية وتنظيم السباق.

وفي هذا السياق، وقّعت الفورمولا 1 عقدًا جديدًا لمدة 10 سنوات مع مقاطعة كلارك وسلطة لاس فيغاس للمؤتمرات والزوار (LVCVA)، ما سيُبقي جائزة لاس فيغاس الكبرى على روزنامة الفورمولا 1 حتى عام 2037 على الأقل.

حيث قال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 تعليقًا على الإعلان: "يسعدنا أن تستمر الفورمولا 1 في التسابق في لاس فيغاس لسنوات عديدة قادمة".

وأكمل: "منذ السباق الأول في عام 2023، حقق الحدث نجاحًا استثنائيًا. وفي فترة قصيرة، أصبح نقطة التقاء للسباقات رفيعة المستوى، والترفيه العالمي، وكبار رجال الأعمال والمشاهير".

وأردف: "كما أحدث تأثيرًا قويًا ودائمًا على الاقتصاد المحلي والمجتمع".

وشدد دومينيكالي على أن الفورمولا 1 حافظت على ثقتها بلاس فيغاس منذ اليوم الأول، قائلًا:

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"لطالما كنا واثقين بأن لاس فيغاس ستكون إحدى الركائز الأساسية لوجودنا في الولايات المتحدة".

وأردف: "هذا الاتفاق الجديد، والنجاحات التي حققناها خلال السنوات الماضية، يعززان التزامنا طويل الأمد تجاه هذا السوق المهم".

من جانبه، أكد ستيف هيل، الرئيس التنفيذي لسلطة لاس فيغاس للمؤتمرات والزوار، أن الاتفاق يمثل محطة مهمة للمدينة وللسباق.

حيث قال: "تمديد شراكتنا مع الفورمولا 1 للعقد المقبل يُعد تطورًا بالغ الأهمية لكل من لاس فيغاس والجائزة الكبرى".

وأكمل: "في غضون ثلاث سنوات فقط، تحول السباق إلى حدث أيقوني على مستوى العالم".

واختتم: "خلال أسبوع السباق، تصبح لاس فيغاس قلب الثقافة والمنافسة والترفيه".