رسميًا: كارلوس ساينز الإبن سائقًا لفيراري بدءًا من 2021

بعد إعلان رحيل سيباستيان فيتيل عن فيراري نهاية العام الجاري، سارعت القلعة الحمراء إلى الحصول على خدمات ساينز كبديلٍ له.

برز ساينز خلال العام الماضي من بطولة الفورمولا واحد حيث احتلّ المركز السادس ضمن الترتيب العام في أولى مواسمه مع مكلارين، مسجّلاً منصة الفريق الأولى منذ 6 سنوات خلال مجريات جائزة البرازيل الكبرى.

وكان فريق مكلارين قد بدأ بالفعل محادثات تجديد عقد ساينز لما بعد عام 2020، إلّا أنها باءت بالفشل نظرًا لإعلان فيتيل مغادرته لفيراري.

انضمّ ساينز إلى الفورمولا واحد في العام 2015 مع تورو روسو ليُجاور ماكس فيرشتابن، قبل أن يُدافع عن ألوان رينو خلال الجولات الأخيرة من موسم 2017.

ولكن ذهاب رينو نحو التعاقد مع دانيال ريكاردو لعام 2019، ترك ساينز من دون مقعد مع الصانع الفرنسي إذ استطاع في نهاية المطاف الانتقال إلى مكلارين بعقدٍ لعامين.

ولكن ومع انهيار محادثات تجديد التعاون بين فيراري وفيتيل، حصل ساينز على فرصة الالتحاق بصفوف فيراري بدءًا من العام المقبل.