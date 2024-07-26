جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
أخبار عاجلة
فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

رسميًا: فيرستابن يتراجع 10 مراكز من مكان تأهله لسباق بلجيكا

أعلنت فيا بأن ماكس فيرستابن تلقى عقوبة التراجع 10 مراكز لسباق جائزة بلجيكا الكبرى.

سيارة ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

سيارة ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: إريك جونيوس

كان الهولندي سائق ريد بُل في طريقه لتلقي هذه العقوبة على إثر المشاكل التي أصابت وحدة طاقته هذا الموسم، حيث رأى الفريق أن حلبة سباق بفرص تجاوزها الكثيرة هي الأنسب لمنحه محركًا جديدًا ومحاولة تعويض العقوبة.

وقد عمدت ريد بُل إلى وضع محرك احتراق داخلي جديد على سيارة فيرستابن قبيل التجارب الحرة الأولى لليوم الجمعة، والتي تصدرها بطل العالم الثلاثي بأريحية أمام أوسكار بياستري وأليكس ألبون.

وفي ظل تجاوزه الحد المسموح له في الموسم، وحصوله على محركه الخامس في سبا-فرانكورشان، فقد تلقى فيرستابن عقوبة التراجع 10 مراكز من المكان الذي سيتأهل فيه خلال تصفيات الغد.

في المقابل، وضمن معسكر فريق آربي الرديف، فقد أكدت فيا كذلك انطلاق يوكي تسونودا من آخر الترتيب في سباق بلجيكا بعد حصوله على وحدة طاقة جديدة بالكامل.

بينما انتقل من إستيبان أوكون وأليكس ألبون لاعتماد النسخة الرابعة لكل منهما من محرك الاحتراق الداخلي، الشاحن التوربيني ووحدتي استعادة الطاقة الحرارية والحركية

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في بلجيكا بفارق نصف ثانية أمام بياستري وألبون
المقال التالي مكلارين تخشى أن تقع في فخ عقوبة فيرستابن في بلجيكا

أبرز التعليقات

ماكس فيرستابن
More from
ماكس فيرستابن
هورنر: ريد بُل بحاجة لسائقين اثنين جيدين بمقدورهما تسجيل النقاط

هورنر: ريد بُل بحاجة لسائقين اثنين جيدين بمقدورهما تسجيل النقاط

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
هورنر: ريد بُل بحاجة لسائقين اثنين جيدين بمقدورهما تسجيل النقاط
فيرستابن أمام بياستري في التجارب الحرة الثالثة التي شهدت رفع العلم الأحمر لفترة طويلة في سبا

فيرستابن أمام بياستري في التجارب الحرة الثالثة التي شهدت رفع العلم الأحمر لفترة طويلة في سبا

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فيرستابن أمام بياستري في التجارب الحرة الثالثة التي شهدت رفع العلم الأحمر لفترة طويلة في سبا
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
بيريز بعد تجارب يوم الجمعة في بلجيكا: هناك فارق كبير بين سيارتَينا

بيريز بعد تجارب يوم الجمعة في بلجيكا: هناك فارق كبير بين سيارتَينا

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
بيريز بعد تجارب يوم الجمعة في بلجيكا: هناك فارق كبير بين سيارتَينا
نوريس يتقدم على زميله بياستري خلال التجارب الحرة الثانية في سبا وفيرستابن ثالثاً

نوريس يتقدم على زميله بياستري خلال التجارب الحرة الثانية في سبا وفيرستابن ثالثاً

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
نوريس يتقدم على زميله بياستري خلال التجارب الحرة الثانية في سبا وفيرستابن ثالثاً
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

هورنر: ريد بُل بحاجة لسائقين اثنين جيدين بمقدورهما تسجيل النقاط

هورنر: ريد بُل بحاجة لسائقين اثنين جيدين بمقدورهما تسجيل النقاط

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
هورنر: ريد بُل بحاجة لسائقين اثنين جيدين بمقدورهما تسجيل النقاط
فاسور: ربما يتعيّن علينا إغلاق الراديو في الفورمولا 1

فاسور: ربما يتعيّن علينا إغلاق الراديو في الفورمولا 1

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فاسور: ربما يتعيّن علينا إغلاق الراديو في الفورمولا 1
فيرستابن أمام بياستري في التجارب الحرة الثالثة التي شهدت رفع العلم الأحمر لفترة طويلة في سبا

فيرستابن أمام بياستري في التجارب الحرة الثالثة التي شهدت رفع العلم الأحمر لفترة طويلة في سبا

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فيرستابن أمام بياستري في التجارب الحرة الثالثة التي شهدت رفع العلم الأحمر لفترة طويلة في سبا
مرسيدس تتخلى عن الأرضيّة الجديدة بعد معاناتها في التجارب الحرّة في سبا

مرسيدس تتخلى عن الأرضيّة الجديدة بعد معاناتها في التجارب الحرّة في سبا

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
مرسيدس تتخلى عن الأرضيّة الجديدة بعد معاناتها في التجارب الحرّة في سبا

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط