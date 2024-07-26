رسميًا: فيرستابن يتراجع 10 مراكز من مكان تأهله لسباق بلجيكا
أعلنت فيا بأن ماكس فيرستابن تلقى عقوبة التراجع 10 مراكز لسباق جائزة بلجيكا الكبرى.
سيارة ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: إريك جونيوس
كان الهولندي سائق ريد بُل في طريقه لتلقي هذه العقوبة على إثر المشاكل التي أصابت وحدة طاقته هذا الموسم، حيث رأى الفريق أن حلبة سباق بفرص تجاوزها الكثيرة هي الأنسب لمنحه محركًا جديدًا ومحاولة تعويض العقوبة.
وقد عمدت ريد بُل إلى وضع محرك احتراق داخلي جديد على سيارة فيرستابن قبيل التجارب الحرة الأولى لليوم الجمعة، والتي تصدرها بطل العالم الثلاثي بأريحية أمام أوسكار بياستري وأليكس ألبون.
وفي ظل تجاوزه الحد المسموح له في الموسم، وحصوله على محركه الخامس في سبا-فرانكورشان، فقد تلقى فيرستابن عقوبة التراجع 10 مراكز من المكان الذي سيتأهل فيه خلال تصفيات الغد.
في المقابل، وضمن معسكر فريق آربي الرديف، فقد أكدت فيا كذلك انطلاق يوكي تسونودا من آخر الترتيب في سباق بلجيكا بعد حصوله على وحدة طاقة جديدة بالكامل.
بينما انتقل من إستيبان أوكون وأليكس ألبون لاعتماد النسخة الرابعة لكل منهما من محرك الاحتراق الداخلي، الشاحن التوربيني ووحدتي استعادة الطاقة الحرارية والحركية
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