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رسميًا: فيراري تُعلن رحيل كارديلي المسؤول عن تصميم الهيكل

أعلن الصانع الإيطالي فيراري عن أنّ مديره التقني المسؤول عن الهيكل إنريكو كارديلي سيُغادر صفوفه.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
إنريكو كارديلي، مسؤول قسم الهيكل والانسيابية لدى فيراري

إنريكو كارديلي، مسؤول قسم الهيكل والانسيابية لدى فيراري

الصورة من قبل: دوم رومني / صور لات

سيُغادر كارديلي المسؤول عن تصميم الهيكل صفوف الحصان الجامح وبشكلٍ فوري في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا 1.

بعد أشهر من التكهّنات بشأن مغادرته صفوف فيراري وارتباط اسمه بشكلٍ وثيقٍ بفريق أستون مارتن، أكّدت فيراري بشكلٍ رسمي مغادرة الإيطالي.

وأصدر الفريق الإيطالي بيانًا مقتضبًا اليوم الإثنين أكّد فيه تخلي كارديلي عن دوره كمديرٍ تقني لجانب الهيكل.

يأتي ذلك بعد يومٍ واحد من مقابلة مع فريدريك فاسور مدير الفريق قال فيها: "في حال أرادت أستون مارتن الإعلان عن شيء، فأنا سعيدٌ من أجلهم. لكن ليس لدينا أيّ إعلانٍ اليوم. إنّه جزء من منظومتنا. بالنسبة للدور، فأنت تعلمون دور إنريكو".

وعندما سُئل عن بقائه، قال فاسور: "بالنسبة لليلة، فإنّه لا يزال مديرًا تقنيًا في فيراري".

وجاء في البيان اليوم: "بعد قرابة عقدين من الزمن مع فيراري، تقدّم كارديلي باستقالته، وبالتالي وبشكلٍ فوري، وكإجراء مؤقّت، سيُشرف فريدريك فاسور مدير الفريق على جانب الهيكل".

وأكمل: "يودّ الجميع في فريق فيراري شكر إنريكو على كلّ العمل الجاد الذي قام به على مرّ الأعوام".

وبالرغم من عدم وجود إعلانٍ رسمي بعد، فإنّ كارديلي يتّجه للانضمام إلى أستون مارتن، لكن من دون الكشف عن موعد انضمامه.

وتأتي هذه المغادرة الفوريّة لتترك لكارديلي نظريًا فترة راحة إجباريّة كافية قبل أن يتمكّن من الانضمام إلى أستون مارتن في الوقت المناسب لتقديم مساهمات في سيارة 2026 مع انطلاق الحقبة الجديدة.

وكان اسم كارديلي قد ارتبط بفريق أستون مارتن منذ فترة، وبالرغم من محاولة الفريق البريطاني عدم التطرّق إلى الحديث عنه، فقد كان الأمر شبه مؤكّدٍ في الأسابيع الأخيرة.

ويأتي ذلك بعد أسبوعٍ تقريبًا من إعلان أستون مارتن عن تعيين آندي كاول المسؤول السابق عن قسم المحرّكات عالية الأداء في مرسيدس كمديرٍ تنفيذي لمجموعة أستون مارتن للفورمولا 1.

كما أنّ هناك الكثير من الشائعات القويّة التي تربط أسطورة التصميم أدريان نيوي المغادر لريد بُل بأستون مارتن، بالرغم من أنّ موقعنا "موتورسبورت.كوم" قد كشف عن أنّ البريطاني لن يتمكّن من الكشف عن وجهته المقبلة إلّا في سبتمبر المقبل على أقلّ تقديرٍ كجزء من اتّفاقه مع ريد بُل.

وتبقى نقاط الاستفهام مطروحة بشأن من سيحلّ مكان كارديلي في فيراري، وذلك في ظلّ المعاناة الأخيرة للفريق، حيث اختارت فيراري نهاية الأسبوع الماضي العودة إلى الخصائص المستخدمة في إيمولا في محاولة للقضاء على مشكلة الارتدادات التي برزت منذ حزمة تحديثات إسبانيا.

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