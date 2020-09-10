رسميًا: فيتيل ينضمّ إلى أستون مارتن لموسم 2021

تمّ ربط اسم بطل العالم الرُباعي بفريق ريسينغ بوينت منذ إعلان فيراري تخليها عن خدماته في شهر مايو/أيّار الماضي، إذ وبعد أشهرٍ من المفاوضات، قرّر الألماني الالتحاق بصفوف ريسينغ بوينت (أستون مارتن بدءًا من 2021).

وسيقوم الفريق بتغيير اسمه إلى أستون مارتن مطلع العام المقبل حيث تُعتبر صفقة الحصول على خدمات فيتيل مؤشرًا جديًا حيال سياسة الفريق الهادفة إلى المنافسة على المراكز الأولى في المستقبل.

"يسعدني أخيرًا الإعلان عن هذا الخبر المثير حيال مستقبلي" قال فيتيل، مضيفًا "أنا فخورٌ للغاية كوني سأصبح سائقًا في فريق أستون مارتن في موسم 2021".

وأضاف "إنها مغامرة جديدة بالنسبة لي مع شركة سيارات أسطورية حقًا. أنا مندهش من النتائج التي حققها الفريق هذا العام إذ أعتقد بأنّ المستقبل يبدو أكثر إشراقًا".

وتابع قائلاً "إنّ الطاقة والالتزام اللذين يتحلَّ بهما لورانس (سترول) تجاه الرياضة ملهمان، وأعتقد أنه يُمكننا بناء شيء مميّز للغاية معًا. لا زلت أملك الكثير من الحب للفورمولا واحد وحافزي الوحيد هو التسابق في الصفوف الأمامية على شبكة الانطلاق. وسيُسعدني القيام بذلك مع أستون مارتن".