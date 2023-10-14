رسمياً: "فيا" تحذّر سترول بعد تصرفاته المثيرة للجدل في قطر
أصدر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" تحذيراً رسمياً بحق لانس سترول سائق أستون مارتن، بعد تصرفاته المثيرة للجدل في جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد، رغم أنه قدم اعتذاره.
لفت الكندي الأنظار بعد أن خرج من القسم الأول للتصفيات على حلبة لوسيل، وبدا غاضباً بشكل واضح.
حيث قام برمي المقود خارج السيارة ومن ثم قفز منها غاضباً متجهاً صوب المرآب، دافعاً مدربه الشخصي، هنري هاو، جانباً، حين كان يحاول توجيه صوب خط الحظائر المغلق.
لاحقاً، أدلى سترول بتصريح قصير مؤكداً أن الأمور سارت بشكل سيء جداً معه.
وأشعل سلوك سائق أستون مارتن الكثير من الجدل على قنوات التواصل الاجتماعي، بينما تدخلت الهيئة الحاكمة بالفعل حيث أصدر متحدث باسم "فيا" بياناً أنهى فيه الجدل، حيث تلقى سترول تحذيراً لقاء ما جرى.
وجاء في البيان: "يمكننا التأكيد أنه تلقينا اعتذاراً من قبل لانس سترول فيما يتعلق بتصرفاته خلال مجريات جائزة قطر الكبرى 2023".
وأكمل: "تم إصدار تحذير مكتوب لتذكير لانس بمسؤولياته كمشارك ضمن اللوائح الأخلاقية لـ ’فيا’ والمعايير الأخلاقية الأخرى".
وأردف: "تتبع ’فيا’ سياسة عدم تحمل تجاه أي سوء تصرف وتدين أية أفعال قد تؤدي إلى إزعاجات جسدية".
وهناك فقرة ضمن القوانين الرياضية، يمكن ربطها بما قام به، وهي الفقرة رقم 12.2.1، تشير إلى أن أي تصرف قد "يسيء إلى المنافسين أو إلى صورة الرياضة بشكل عام"، يعرض السائق للمساءلة.
وهذه هي الفقرة نفسها التي خرقها ماكس فيرستابن حين تهجم على إستيبان أوكون بعد سباق البرازيل 2018. ونتيجة لذلك، تلقى عقوبة خدمة عامة ليومين.
ورغم الانتقادات الشديدة لسلوك سترول من قبل المتابعين، لكن فريق أستون مارتن أكد أن المسألة لا تستدعي كل هذا القلق والتوتر.
حيث صرّح مايك كراك بأن من المهم عدم الخوض في تفسيرات لا أساس لها جراء تصرف سترول.
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