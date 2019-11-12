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رسميًا: فريق ريد بُل يُؤكّد بقاء ألبون في صفوفه لموسم 2020

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رسميًا: فريق ريد بُل يُؤكّد بقاء ألبون في صفوفه لموسم 2020
من قبل:
, رئيس التحرير
12-11-2019

أعلن فريق ريد بُل اليوم الثلاثاء عن بقاء أليسكندر ألبون ضمن صفوفه للموسم المقبل من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

بعد ظهوره الأوّل مع الفريق الرديف تورو روسو مطلع الموسم الجاري، قرّرت الحظيرة النمساوية ريد بُل ترقيته إلى صفوفها مكان بيير غاسلي ليُجاور ماكس فيرشتابن إذ تمكّن ألبون من إنهاء جميع سباقاته ضمن المراكز الستة الأولى في النصف الثاني من الموسم.

كما استطاع كذلك تسجيل نقاط أكثر من فيرشتابن.

وقال السائق التايلاندي البالغ 23 عامًا "أنا متحمسٌ للغاية للتواجد إلى جانب ماكس من جديد في العام المقبل، إذ أعلم كم أنا محظوظ لحصولي على هذه الفرصة".

وأضاف "أنا ممتن للغاية لثقة ريد بُل وإيمانها بنتائجي منذ انضمامي للفريق. إنه عامٌ رائع بالنسبة لي، حيث انتقلت إلى الخطوة التالية الكبيرة عبر انتقالي إلى ريد بُل منتصف الموسم".

واختتم "سأستخدم الدروس المستفادة من هذا الموسم والتجارب من أجل التقدّم والمنافسة على المراكز الأولى في 2020".

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الكاتب خضر الراوي

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