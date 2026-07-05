رسميًا: عقوبة تراجع ثلاثة مراكز بحق غاسلي بسبب عرقلة سترول في تصفيات سيلفرستون

كان بيير غاسلي سائق ألبين يقود ببطء في اللحظات الأخيرة من القسم الأول من التصفيات على حلبة سيلفرستون، ما أدى إلى عرقلة لانس سترول سائق أستون مارتن. وبعد مراجعة الواقعة، قرر المراقبون أن السائق الفرنسي تسبب في عرقلة الكندي.

وكان سترول، الذي ودع التصفيات من المركز الحادي والعشرين رغم تسجيله لفة أسرع من زميله فرناندو ألونسو في القسم الأول، قد اضطر إلى ترك خط التسابق المثالي بسبب سير غاسلي ببطء على خط التسابق أثناء لفته السريعة.

وبناءً على هذا القرار، سيتراجع غاسلي، الذي أنهى التصفيات في المركز الثاني عشر، إلى المركز الخامس عشر على شبكة انطلاق سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

وبذلك، يتقدم كل من نيكو هلكنبرغ، وأوليفر بيرمان، وكارلوس ساينز مركزًا واحدًا على شبكة الانطلاق.

وجاء في قرار المراقبين: "استمع المراقبون إلى سائق السيارة رقم 10 بيير غاسلي، وممثلي الفريق، كما راجعوا لقطات الفيديو، وبيانات القياس عن بُعد، وتسجيلات الراديو الخاصة بالفريق، ولقطات الكاميرا المثبتة داخل السيارة".

وأضاف القرار: "كان سترول في لفة سريعة خلال القسم الأول من التصفيات، بينما كان غاسلي في لفة تهدئة، وظل يسير بسرعة منخفضة على خط التسابق عند الاقتراب من المنعطف 15. لذلك اضطر سترول إلى مغادرة خط التسابق لتجاوزه".

وأوضح غاسلي أن جهاز الراديو لم يكن يعمل وقت الحادثة، ولذلك لم يتلق أي تحذير من الفريق. كما أشار السائق الفرنسي إلى أنه افترض أنه سيبتعد عن طريق السيارات لأنه لم يكن يعتقد أن أندريا كيمي أنتونيللي، الذي كان أمامه، كان في لفة سريعة.

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من جانبه، أوضح ممثلو ألبين أن عطلاً تقنيًا في معدات إدارة الفورمولا 1 حال دون وصول التحذير عبر الراديو إلى غاسلي. كما أكد الاتحاد الدولي للسيارات أن إدارة الفورمولا 1 أقرت بوجود هذا الخلل الفني، واعتبر المراقبون أن ما حدث كان مؤسفًا.

ومع ذلك، شدد المراقبون على أن غياب التحذير عبر الراديو لا يعفي السائق من مسؤوليته بعدم عرقلة السيارات الأخرى.

وجاء في القرار أيضًا: "ظل غاسلي يسير بسرعة منخفضة على خط التسابق. وتُظهر البيانات التي تمت مراجعتها أن السائق كانت لديه معلومات، بما في ذلك تلك المعروضة على شاشة المقود، تُمكنه من معرفة أن سترول كان يقترب منه أثناء لفته السريعة".

واختتم القرار: "لذلك، قرر المراقبون أن غاسلي عرقل سترول دون ضرورة، وطبقوا العقوبة القياسية المتمثلة في التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق".