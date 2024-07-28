رسميًا: شطب نتيجة راسل من سباق بلجيكا

ورث لويس هاميلتون الفوز بسباق سبا على إثر خرق سيارة جورج راسل لقوانين الوزن الأدنى للسيارة.

وُجد أنّ سيارة راسل عند الوزن الأدنى البالغ 798 كلغ في الفحص الأوليّ لـ "فيا"، وذلك بعد سحب كميّة 2.8 لتر من خزّانها لأخذ عيّنة اللتر للفحوصات التقنيّة، لكن تبيّن أنّ وزنها أقلّ بـ 1.5 كلغ من الوزن الأدنى الذي تفرضه القوانين.

وأدّى ذلك إلى شطب نتيجته، وهو ما يعني تحقيق هاميلتون لفوزه الثاني هذا الموسم على حساب راسل. وتقدّم أوسكار بياستري بالتالي إلى المركز الثاني، بينما ضمن شارل لوكلير آخر مراكز منصّة التتويج بعد أن تشبّث أمام ملاحقَيه ماكس فيرستابن ولاندو نوريس في نهاية السباق.

وقبلت مرسيدس أنّ هذا كان خطأ صادقًا من قبل الفريق، وأنّه لم يتوصّل إلى أيّة ظروفٍ وأسبابٍ أخرى تجعل سيارة راسل أقلّ من الوزن القانوني.

وجاء في تقرير المراقبين:

"استمع المراقبون إلى ممثّل الفريق عن السيارة 63 (جورج راسل)، والمندوب التقنيّ لفيا، ومدير سيارات المقعد الأحادي في فيا، ومدير الشؤون التقنيّ لسيارات المقعد الأحادي في فيا".

"تمّ وزن السيارة 63 في الميزانين الداخلي والخارجي لفيا وأظهرا ذات الوزن البالغ 796.5 كلغ. تمّ تأكيد معايرة الميزانين وشهد المتنافس على ذلك".

"أثناء جلسة الاستماع، أكّد ممثّل الفريق أنّ القياسات صحيحة وأنّ كلّ الإجراءات الضروريّة تمّت بشكلٍ صحيح. واعترف الفريق بعدم وجود ظروف خارقة مخفّفة وأنّ هذا كان خطأ من قبل الفريق".

"اعتبر المراقبون أنّ المادة 4.1 من القوانين التقنيّة للفورمولا 1 قد تمّ خرقها وبالتالي تمّ تطبيق العقوبة القياسيّة لهكذا خرق".

"يملك المتنافسون حقّ الاستئناف تجاه قرارات معيّنة من المراقبين وفق المادة 15 من القانوني الرياضي الدولي التابع لفيا والفصل 4 من القوانين القضائيّة والتأديبيّة، وفق الآجال الزمنيّة القانونيّة".

وسيتراجع راسل نتيجة لذلك إلى المركز الثامن في البطولة بعد أن كان قد تقدّم على سيرجيو بيريز نتيجة فوزه، في حين يرتفع رصيد هاميلتون إلى 150 نقطة، على بُعد 12 نقطة فقط عن كارلوس ساينز الإبن صاحب المركز الخامس في الترتيب.