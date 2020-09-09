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رسميًا: سيرجيو بيريز يُغادر صفوف ريسينغ بوينت نهاية 2020

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رسميًا: سيرجيو بيريز يُغادر صفوف ريسينغ بوينت نهاية 2020
من قبل:
, رئيس التحرير

أعلن السائق المكسيكي سيرجيو بيريز بأنه سيُغادر صفوف فريقه الحالي ريسينغ بوينت نهاية موسم 2020 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

انضمّ بيريز إلى الفريق الذي شارك بدايةً تحت تسمية "فورس إنديا" في العام 2014، حيث لعب دورًا هامًا في دخول الفريق الحراسة القضائية والاستحواذ عليه من قبل لورانس سترول في العام 2018.

ولكن أكّد المكسيكي بأنه لن يتواجد مع ريسينغ بوينت نهاية الموسم الحالي، فاسحًا المجال أمام بطل العالم الرُباعي سيباستيان فيتيل مع دخول الفريق لعصرٍ جديد حاملاً علامةً جديدة: أستون مارتن.

"كُلّ شيء في الحياة له دائمًا بداية ونهاية" قال بيريز، ثم تابع "إذ وبعد سبع سنوات مع الفريق، سينتهي وقتي معه نهاية الموسم الحالي".

وأضاف "الأمر مؤلم بعض الشيء كونني راهنت على الفريق خلال الأوقات العصيبة للغاية. لقد تمكّنا من التغلّب على العقبات وأنا فخورٌ جدًا لإنقاذ وظائف العديد من زملائي في الفريق. سأحتفظ بذكريات اللّحظات الرائعة التي عشناها معًا".

وأكمل "سأكون دائمًا ممتنًا للفرصة التي أتيحت لي من قبل فيجا ماليا، الذي منحني الفرصة في العام 2014 وسمح لي بمواصلة مسيرتي بالفورمولا واحد مع فورس إنديا".

وتوجّه بيريز إلى الإدارة الحالية في ريسينغ بوينت قائلاً "لا أتمنى شيئًا سوى الأفضل للمستقبل إلى الإدارة الحالية بقيادة لورانس سترول لا سيما مع مشروع أستون مارتن".

خروج بيريز من ريسينغ بوينت سيفتح الباب أمام انضمام فيتيل إلى الفريق في العام المقبل حيث حاول الألماني جاهدًا تأمين مستقبله بالبطولة مع تخلي فيراري عن خدماته نهاية 2020.

في السياق ذاته، أكّد بيريز بأنه لم يخض أية مفاوضات بعد مع الفرق الأخرى حيال الموسم المقبل، حيث أضاف "لا أملك خطة بديلة. أعتزم الاستمرار في التسابق هنا، ولكن ذلك يعتمد على إيجاد مشروع يحفزني على الاستمرار في تقديم 100 بالمئة في كُلّ لفة".

واختتم "آمل أن أتمكّن من الإعلان عن الأخبار الجيدة في القريب العاجل، ولكن في الوقت الحالي، دعونا نستمتع معًا بالسباقات المقبلة".

تجدر الإشارة إلى أنّ بيريز بدأ مسيرته بالفئة الملكة في العام 2011 مع فريق ساوبر، حيث حقّق 3 منصات تتويج ضمن صفوفه في العام 2012 قبل انتقاله بعدها بعامين إلى فورس إنديا.

واستطاع المكسيكي إحراز المركز الثالث في أولى مواسمه مع فريقه الجديد في سباق البحرين 2014 قبل أن يتبعها بـ 4 منصات في الأعوام التالية حيث كان ظهوره الأخير على المنصة في سباق أذربيجان 2018.  

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الكاتب خضر الراوي

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