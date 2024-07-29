جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1

رسمياً: ساينز يوقّع مع ويليامز بدءاً من موسم 2025

أنهى كارلوس ساينز فترة طويلة من التوقعات حيال هوية الفريق الذي سينتقل إليه في الموسم المقبل من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

تم التحديث:
كارلوس ساينز الإبن، فيراري

سيقود ساينز مع ويليامز بدءاً من موسم 2025 المقبل، فيما وصفه الفريق بأنه عقد يضمن بقاءه ضمن حقبة القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 2026.

وبعد أن عُلم أنه سيترك صفوف فيراري العام المقبل بعد صفقة انتقال لويس هاميلتون من مرسيدس إلى الحصان الجامح، أخّر الإسباني الإعلان عن قراره.

وكانت ويليامز تعتقد أن فرصتها بضمه قد تضاءلت بعد الإعلان عن خروج إستيبان أوكون من صفوف ألبين وتقديم عرض لـ ساينز.

لكن وبعد تصريحات جايمس فاولز مدير فريق ويليامز على هامش جولة بلجيكا أنه واثق من قدرته على تأمين خدمات ساينز، يبدو أن العقد قد تمّ رسمياً.

وضمن معرض كلامه حول العقد الجديد، قال ساينز: "أنا مسرور جداً للإعلان عن انضمامي لفريق ويليامز بدءاً من موسم 2025".

وأكمل: "كان هذا الموسم معقداً جداً لعدة أسباب، من بينها سوق السائقين، ولهذا استغرقت بعض الوقت قبل إعلان قراري".

وأضاف: "لدي ثقة كاملة في أن ويليامز ضمن الموقع الصحيح بالنسبة لي لمواصلة مسيرتي في الفورمولا واحد. يملؤني الفخر للانضمام إلى فريق عريق وناجح كهذا".

وأردف: "الهدف هو إعادة ويليامز إلى المقدمة، المكان الذي تنتمي إليه، وذلك تحدٍ أتبنّاه بحماسة وإيجابية".

واستكمل: "أعتقد أن هذا الفريق يمتلك جميع المكونات الصحيحة لكتابة التاريخ مجدداً وسأقدم أفضل ما بوسعي لدفع ويليامز للأمام بدءاً من أول يناير".

من جهته، رحّب جايمس فاولز مدير فريق ويليامز بانضمام ساينز، فقال: "انضمام كارلوس إلى ويليامز إشارة قوية لنا نحن الطرفين".

وأكمل: "أثبت كارلوس مراراً أنه أحد أهم المواهب الحالية".

واختتم: "لا يجلب كارلوس الخبرة والأداء فقط، بل يجلب كذلك رغبة قوية في اعتصار كل ميلّي ثانية من الفريق والسيارة، إنه الخيار المثالي".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2024

أبرز التعليقات

كارلوس ساينز الإبن
More from
كارلوس ساينز الإبن
ساينز ظن في مرحلة ما أن بوسعه تحقيق منصة التتويج في بلجيكا

ساينز ظن في مرحلة ما أن بوسعه تحقيق منصة التتويج في بلجيكا

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ساينز ظن في مرحلة ما أن بوسعه تحقيق منصة التتويج في بلجيكا
راسل أمام هاميلتون مع ثنائية مفاجئة لفريق مرسيدس في سبا وبياستري ثالثاً

راسل أمام هاميلتون مع ثنائية مفاجئة لفريق مرسيدس في سبا وبياستري ثالثاً

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
راسل أمام هاميلتون مع ثنائية مفاجئة لفريق مرسيدس في سبا وبياستري ثالثاً
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ويليامز
More from
ويليامز
تقارير: ساينز وقّع مع ويليامز لكن "مع بند فكّ ارتباط خاصّ للغاية"

تقارير: ساينز وقّع مع ويليامز لكن "مع بند فكّ ارتباط خاصّ للغاية"

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تقارير: ساينز وقّع مع ويليامز لكن "مع بند فكّ ارتباط خاصّ للغاية"
ويليامز تحدد شرطها لضم كارلوس ساينز

ويليامز تحدد شرطها لضم كارلوس ساينز

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ويليامز تحدد شرطها لضم كارلوس ساينز
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

ريد بُل تطفئ نيران التكهنات وتؤكد بقاء بيريز مع الفريق حتى نهاية الموسم

ريد بُل تطفئ نيران التكهنات وتؤكد بقاء بيريز مع الفريق حتى نهاية الموسم

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ريد بُل تطفئ نيران التكهنات وتؤكد بقاء بيريز مع الفريق حتى نهاية الموسم
رسمياً: ساينز يوقّع مع ويليامز بدءاً من موسم 2025

رسمياً: ساينز يوقّع مع ويليامز بدءاً من موسم 2025

F1 فورمولا 1
رسمياً: ساينز يوقّع مع ويليامز بدءاً من موسم 2025
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2024

تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2024

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2024
ماركو: بياستري أقوى ذهنياً من نوريس

ماركو: بياستري أقوى ذهنياً من نوريس

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ماركو: بياستري أقوى ذهنياً من نوريس

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط