رسمياً: ساينز يوقّع مع ويليامز بدءاً من موسم 2025

سيقود ساينز مع ويليامز بدءاً من موسم 2025 المقبل، فيما وصفه الفريق بأنه عقد يضمن بقاءه ضمن حقبة القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 2026.

وبعد أن عُلم أنه سيترك صفوف فيراري العام المقبل بعد صفقة انتقال لويس هاميلتون من مرسيدس إلى الحصان الجامح، أخّر الإسباني الإعلان عن قراره.

وكانت ويليامز تعتقد أن فرصتها بضمه قد تضاءلت بعد الإعلان عن خروج إستيبان أوكون من صفوف ألبين وتقديم عرض لـ ساينز.

لكن وبعد تصريحات جايمس فاولز مدير فريق ويليامز على هامش جولة بلجيكا أنه واثق من قدرته على تأمين خدمات ساينز، يبدو أن العقد قد تمّ رسمياً.

وضمن معرض كلامه حول العقد الجديد، قال ساينز: "أنا مسرور جداً للإعلان عن انضمامي لفريق ويليامز بدءاً من موسم 2025".

وأكمل: "كان هذا الموسم معقداً جداً لعدة أسباب، من بينها سوق السائقين، ولهذا استغرقت بعض الوقت قبل إعلان قراري".

وأضاف: "لدي ثقة كاملة في أن ويليامز ضمن الموقع الصحيح بالنسبة لي لمواصلة مسيرتي في الفورمولا واحد. يملؤني الفخر للانضمام إلى فريق عريق وناجح كهذا".

وأردف: "الهدف هو إعادة ويليامز إلى المقدمة، المكان الذي تنتمي إليه، وذلك تحدٍ أتبنّاه بحماسة وإيجابية".

واستكمل: "أعتقد أن هذا الفريق يمتلك جميع المكونات الصحيحة لكتابة التاريخ مجدداً وسأقدم أفضل ما بوسعي لدفع ويليامز للأمام بدءاً من أول يناير".

من جهته، رحّب جايمس فاولز مدير فريق ويليامز بانضمام ساينز، فقال: "انضمام كارلوس إلى ويليامز إشارة قوية لنا نحن الطرفين".

وأكمل: "أثبت كارلوس مراراً أنه أحد أهم المواهب الحالية".

واختتم: "لا يجلب كارلوس الخبرة والأداء فقط، بل يجلب كذلك رغبة قوية في اعتصار كل ميلّي ثانية من الفريق والسيارة، إنه الخيار المثالي".