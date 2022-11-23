رسميًا: ريكاردو يعود إلى صفوف ريد بُل كسائق ثالث في موسم 2023
سيشغل دانيال ريكاردو دور السائق الثالث لدى ريد بُل في موسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعدما أعلن الفريق ذلك رسميًا اليوم الأربعاء.
قاد ريكاردو صاحب الانتصارات الـ 8 في الفورمولا واحد لصالح ريد بُل بين 2014 و2018، حيث سجّل 7 من هذه الانتصارات وحلّ في مناسبتين في المركز الثالث ضمن الترتيب العام.
وبعد تأكيد رحيله عن مكلارين في أغسطس/آب الماضي، وجد الأسترالي نفسه من دون مقعد سباقات للموسم المُقبل.
وسيساعد ريكاردو ضمن دوره الجديد مع ريد بُل ضمن مهام الاختبار وجهاز المحاكاة، إلى جانب الأنشطة الترويجية.
وتعقيبًا على تلك الخطوة قال ريكاردو: "الابتسامة تقول كل شيء، أنا متحمس جدًا للعودة إلى بيتي، إلى أوراكل ريد بُل ريسينغ كسائق ثالث في 2023".
وأضاف: "لديّ بالفعل الكثير من الذكريات الجميلة من مسيرتي معهم، لكن الترحيب الذي وجدته الآن من كريستيان، دكتور ماركو وكامل الفريق أقدّره بشكل كبير".
وتابع: "بالنسبة لي شخصيًا، فإن القدرة على المساهمة ضمن أفضل فريق في الفورمولا واحد لهو أمر جاذب بشكل كبير، كما يمنحني بعض الوقت لشحن طاقتي واستعادة تركيزي".
وأكمل: "لا أطيق الانتظار من أجل التواجد مع الفريق وأن أقدم الدعم في العمل على جهاز المحاكاة وحصص الاختبار والأنشطة الترويجية. هيا بنا!".
من جهته، عقّب كريستيان هورنر مدير الفريق على ذلك قائلًا: "من الرائع عودة دانيال إلى عائلة ريد بُل. فهو يملك موهبة ضخمة وشخصية عبقرية. أعلم بأن المصنع بأكمله متحمس للترحيب به في بيته من جديد".
وأردف: "ضمن دوره كسائق اختبار وسائق ثالث، فإن دانيال سيمنحنا الفرصة للتنوّع، وسيساعد في تطوير السيارة ويدعم الفريق بخبرته ومعرفته لما هو مطلوب للنجاح في الفورمولا واحد".
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رسميًا: ريكاردو يعود إلى صفوف ريد بُل كسائق ثالث في موسم 2023
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