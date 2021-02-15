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رسميًا: ريد بُل تستحوذ على تكنولوجيا المحرّكات الخاصة بهوندا بدءًا من 2022

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رسميًا: ريد بُل تستحوذ على تكنولوجيا المحرّكات الخاصة بهوندا بدءًا من 2022

أعلنت الحظيرة النمساويّة ريد بُل استحواذها على برنامج محرّكات الفورمولا واحد لمواصلة استخدامها حتّى 2025، مُعلنة في ذات الوقت عن تشكيل شركة "ريد بُل المحدودة لوحدات الطاقة".

أعلنت هوندا مطلع أكتوبر الماضي أنّها ستضع حدًا لمشاركتها في الفورمولا واحد نهاية موسم 2021، لكنّها كانت منفتحة على السماح لريد بُل بمواصلة استخدام وحدات طاقتها لما بعد ذلك.

ودفع ذلك الصانع النمساويّ إلى السعي وراء تجميد تطوير المحرّكات ما من أجله السماح لها بمواصلة استخدام وحدات طاقة هوندا من أجل عدم الحاجة لتمويل عمليّة تطوير مكلفة، وتفادي أن تكون زبونة لمصنّعٍ آخر.

ووافقت لجنة الفورمولا واحد الخميس الماضي على تجميد تطوير المحرّكات بين 2022 و2024، وهو ما مهّد الطريق أمام ريد بُل للاستحواذ على اللكّة الفكريّة لمحرّكات هوندا من أجل مواصلة استخدامها خلال تلك الفترة.

وأعلنت ريد بُل اليوم الإثنين عن توصّلها إلى صفقة مع هوندا بخصوص ذلك، لتضمن بذلك حصوله وشقيقتها ألفا تاوري على محرّكات حتّى بلوغ الجيل المقبل من وحدات الطاقة في 2025.

وتمّ إنشاء شركة جديدة تحت اسم "ريد بُل المحدودة لوحدات الطاقة" من أجل إدارة هذا المشروع، وستُدار في معقل الفريق في ميلتون كينز.

وقال هيلموت ماركو مستشار رياضة المحرّكات في ريد بُل: "تباحثنا في هذا الموضوع مع هوندا منذ فترة وعلى إثر قرار فيا بتجميد تطوير المحرّكات بدءًا من 2022، فقد كان بوسعنا أخيرًا التوصّل إلى اتّفاقٍ بشأن مواصلة استخدام وحدات طاقة هوندا الهجينة".

وأضاف: "نحن ممتنون لهوندا بالنظر إلى تعاونها في هذا الجانب ومساعدتنا على ضمان حصول ريد بُل ريسينغ وألفا تاوري على وحدات طاقة تنافسيّة".

وأكمل: "تشكيل شركة ريد بُل المحدودة لوحدات الطاقة خطوة جريئة من ريد بُل، لكنّها جاءت على إثر دراسة مفصّلة".

وأردف: "نحن نعي جيّدًا الالتزام الهائل الضروريّ، لكنّنا نعتقد بأنّ إنشاء هذه الشركة الجديدة هو الخيار الأكثر تنافسيّة بالنسبة للفريقَين".

من جانبه وصف كريستيان هورنر مدير الفريق الإعلان بـ "الخطوة الضخمة بالنسبة لريد بُل ضمن رحلتها في الفورمولا واحد".

وقال في هذا الصدد: "كنّا محبطين عندما أعلنت هوندا عن قرارها بمغادرة الرياضة كمصنّع محرّكات، وذلك كون شراكتنا آتت ثمارها مباشرة، لكنّنا ممتنّون لدعمها في تسهيل هذا الاتّفاق الجديد".

وأضاف: "استثمرت هوندا الكثير في هذه التكنولوجيا الهجينة من أجل ضمان توفيرها لوحدات طاقة تنافسيّة للفريقَين. نبدأ الآن العمل على جانب وحدة الطاقة في مصنعنا وتضمين المنشآت الجديدة والموظّفين في مركّب التكنولوجيا الخاص بنا".

واختتم بالقول: "نركّز بالكامل في الأثناء على تحقيق أفضل نتائج ممكنة ضمن ما سيكون الموسم الأخير لهوندا كمزوّد وحدات طاقة رسمي".

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