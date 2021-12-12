رسميًا: رفض احتجاج مرسيدس الثاني وتأكيد فيرشتابن بطلًا

تقدّمت مرسيدس باحتجاجين لدى "فيا" على إثر النهاية المثيرة للجدل لسباق مرسى ياس، بما فيهما واحدٌ حول إجراءات استئناف السباق مع لفّة واحدة متبقية.

وتجاوز فيرشتابن غريمه لويس هاميلتون في اللفّة الأخيرة ليفوز بالسباق والبطولة بعد أن قرّر مايكل ماسي مدير السباق استئناف السباق مع بقاء تلك اللفّة الحاسمة.

وزعمت مرسيدس أنّ ذلك مثّل خرقًا للقوانين الرياضيّة التابعة لـ "فيا" وطلبت اعتماد النتيجة وفق ترتيب اللفّة ما قبل الأخيرة، لكنّ المراقبين رفضوا ذلك الاحتجاج الآن.

ذلك يعني تأكيد فيرشتابن كفائزٍ رسمي ببطولة 2021. لكنّ مرسيدس لم تُعلّق بعد إن كانت ستمدّد المسألة أكثر من خلال استئناف القرار أم لا.

وجادلت مرسيدس بأنّ ما حدث يُمثّل خرقًا للمادة 48.12 من القوانين التي تنصّ على أنّ "أيّ سيارات متأخّرة بلفّة يجب عليها تجاوز سيارات الصدارة وسيارة الأمان"، وأنّه "حالما تعبر آخر سيارة متأخّرة بلفّة المتصدّر فإنّ سيارة الأمان تعود إلى خطّ الحظائر في نهاية اللفّة التالية".

وقال المراقبون أنّه بالرغم من أنّ تلك المادة "لم تُطبّق بالكامل" على الأرجح كون سيارة الأمان دخلت في نهاية ذات اللفّة، فإنّ المادة 48.13 تُلغي ذلك وحالما يتمّ عرض رسالة: سيارة الأمان تُغادر نهاية هذه اللفّة، فيُصبح من الإجباري خروج سيارة الأمان في نهاية تلك اللفّة".

وأضاف البيان: "بالرغم من ذلك فإنّ طلب مرسيدس من المراقبين اعتماد نتيجة السباق وفق ترتيب اللفّة ما قبل الأخير يُعدّ خطوة يعتقد المراقبون أنّها تُقلّص من طول السباق بأثرٍ رجعي، ولا يُعدّ ذلك مناسبًا".

وأكمل: "لذا بناءً على ذلك فقد تمّ رفض الاحتجاج".

وكان هذا الاحتجاج الثاني لمرسيدس الذي يتمّ رفضه من قبل المراقبين بعد السباق، على إثر الآخر المتعلّق بادّعاء تجاوز فيرشتابن لهاميلتون خلف سيارة الأمان قبل استئناف السباق.