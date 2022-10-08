رسميًا: دي فريز ينضمّ إلى ألفا تاوري لموسم 2023 في الفورمولا واحد
سيقود نيك دي فريز لصالح معسكر ريد بُل عندما يكمل تشكيلة ألفا تاوري رفقة يوكي تسونودا في موسم 2023.
سيحل دي فريز مكان بيير غاسلي الذي تأكد انضمامه إلى صفوف ألبين بدءًا من الموسم المُقبل.
وقد وضع دي فريز صاحب الـ 27 عامًا نفسه ضمن موقع مثالي ليحل في يوم من الأيام مكان سيرجيو بيريز وينضم إلى مواطنه ماكس فيرشتابن ضمن تشكيلة الفريق الأساسي لريد بُل.
وتعقيبًا منه على الانضمام إلى ألفا تاوري قال دي فريز: "أنا متحمس للغاية بانضمامي إلى سكوديريا ألفا تاوري لموسم 2023".
وأضاف: "أرغب بتوجيه الشكر إلى كل من ريد بُل والفريق على منحي الفرصة للقيادة في الفورمولا واحد".
وتابع: "اتخذت مسارًا مختلفًا بعض الشيء بعد الفورمولا 2، لكن الفورمولا واحد لطالما كانت حلمي وأنا ممتن بقدرتي على تحقيقه الآن".
وأكمل: "أتطلع للقاء الجميع والبدء في بناء علاقتي معهم قبل الموسم المُقبل".
من جهته عقّب فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري على ضم دي فريز قائلًا: "حظيت ألفا تاوري بوقت ناجح جدًا مع بيير، إذ لن ننسى مطلقًا فوزه الرائع في مونزا ومنصتي تتويجه في البرازيل واليابان. والآن نحن مسرورون ببدء فصل جديد مع نيك الذي المرحب به جدًا في سكوديريا ألفا تاوري".
وأردف: "إنه سائق ذو مستوى عالٍ، حيث فاز في كل الفئات التي نافس فيها، ويملك في جعبته العديد من السباقات والبطولات".
واستطرد: "أتطلع لرؤيته داخل سيارتنا وأثق في أنه مع يوكي سيشكّلان فريقًا قويًا للغاية لموسم 2023".
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