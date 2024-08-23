رسمياً: جاك دوهان سيقود مع ألبين في موسم 2025 للفورمولا واحد

تم الكشف عن هوية السائق الذي سيجاور غاسلي في الموسم المقبل، حيث سيقود دوهان بديلاً عن إستيبان أوكون الذي سيترك صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري.

وأعلنت ألبين عن ترقية سائقها الاحتياطي جاك دوهان ليقود إلى جانب غاسلي في الموسم المقبل.

وسيصبح بالتالي أول سائق من أكاديمية ألبين يترقى ليحصل على مقعد تسابق في الفورمولا واحد مع الفريق الفرنسي.

وستجمع هذه التشكيلة الجديدة بين الموهبة اليافعة التي يمثلها دوهان، وبين الخبرة التي يمثلها غاسلي.

وكان الأسترالي صاحب الـ 21 عاماً - ابن مايك دوهان أسطورة الدراجات النارية لفئة 500 سي سي - يعمل كسائق احتياطي لدى الفريق خلال آخر عامين، بعد تحقيق النجاح في فئات الناشئين.

وحقق دوهان مركز الوصافة في بطولة الفورمولا 3 لموسم 2021، والمركز الثالث في الفورمولا 2 لموسم 2023، قبل أن يترقى مع ألبين كسائق احتياطي، ويعمل على جهاز المحاكاة كذلك.

وبات دوهان أول سائق في تاريخ الفورمولا 2 الذي يحقق قطب الانطلاق الأول، ويفوز بالسباق، ويسجل اللفة الأسرع ويتصدر جميع لفات السباق الرئيسي في المجر 2023.

وحقق 6 انتصارات في الفئة إضافة إلى 5 أقطاب انطلاق أولى و5 منصات تتويج خلال موسمين.

وسيواصل عمله كسائق احتياطي لبقية الموسم الجاري، إضافة لمهماته في العمل على جهاز المحاكاة.

حيث قال: "مسرور جداً لترقيتي كي أقود لموسم كامل في 2025 مع فريق ألبين للفورمولا واحد".

وأكمل: "أنا ممتن جداً للثقة التي منحتني إياها إدارة الفريق. هناك الكثير من العمل أمامنا وسأقدم أفضل ما لديّ لاستيعاب كامل المعلومات والخبرات كي أستعد بالشكل الأمثل".

وأردف: "ممتن جداً لكوني أول خريج من أكاديمية ألبين يحصل على مقعد تسابق مع الفريق. الشكر الجزيل لجميع من دعمني طوال مشواري لتحويل حلمي إلى حقيقة".

من جهته، قال أوليفر أوكس مدير الفريق: "تملؤنا الحماسة لترقية جاك ليحصل على مقعد التسابق للموسم المقبل، هذا سيمنحه الفرصة لإظهار قدراته وموهبته في الفورمولا واحد".

وأكمل: "سيصبح جاك أول سائق يتخرج من أكاديمية ألبين ليحصل على مقعد تسابق مع الفريق، وذلك أمر مرضٍ جداً للفريق".

وتابع: "شخصياً، عملتُ مع جاك في 2019 وأنا أدرك تماماً مقدار موهبته وإمكانياته. إنه يعمل بجدٍ خلف الكواليس ويمتلك التزاماً هائلاً بمعايير وقيم الفريق".

واختتم: "إلى جانب بيير، ستكون لدينا تشكيلة متوازنة تجمع بين طاقة الشباب والخبرة والسرعة الخالصة. نتطلع قدماً للعمل مع كل منهما".