جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

رسمياً: جاك دوهان سيقود مع ألبين في موسم 2025 للفورمولا واحد

تم التأكيد بأن جاك دوهان سيقود مع فريق ألبين للفورمولا واحد بدءاً من موسم 2025 المقبل إلى جانب بيير غاسلي.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
جاك دوهان، ألبين

جاك دوهان، ألبين

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

تم الكشف عن هوية السائق الذي سيجاور غاسلي في الموسم المقبل، حيث سيقود دوهان بديلاً عن إستيبان أوكون الذي سيترك صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري.

وأعلنت ألبين عن ترقية سائقها الاحتياطي جاك دوهان ليقود إلى جانب غاسلي في الموسم المقبل.

وسيصبح بالتالي أول سائق من أكاديمية ألبين يترقى ليحصل على مقعد تسابق في الفورمولا واحد مع الفريق الفرنسي.

وستجمع هذه التشكيلة الجديدة بين الموهبة اليافعة التي يمثلها دوهان، وبين الخبرة التي يمثلها غاسلي.

وكان الأسترالي صاحب الـ 21 عاماً - ابن مايك دوهان أسطورة الدراجات النارية لفئة 500 سي سي - يعمل كسائق احتياطي لدى الفريق خلال آخر عامين، بعد تحقيق النجاح في فئات الناشئين.

وحقق دوهان مركز الوصافة في بطولة الفورمولا 3 لموسم 2021، والمركز الثالث في الفورمولا 2 لموسم 2023، قبل أن يترقى مع ألبين كسائق احتياطي، ويعمل على جهاز المحاكاة كذلك.

وبات دوهان أول سائق في تاريخ الفورمولا 2 الذي يحقق قطب الانطلاق الأول، ويفوز بالسباق، ويسجل اللفة الأسرع ويتصدر جميع لفات السباق الرئيسي في المجر 2023.

وحقق 6 انتصارات في الفئة إضافة إلى 5 أقطاب انطلاق أولى و5 منصات تتويج خلال موسمين.

وسيواصل عمله كسائق احتياطي لبقية الموسم الجاري، إضافة لمهماته في العمل على جهاز المحاكاة.

اقرأ أيضاً:

حيث قال: "مسرور جداً لترقيتي كي أقود لموسم كامل في 2025 مع فريق ألبين للفورمولا واحد".

وأكمل: "أنا ممتن جداً للثقة التي منحتني إياها إدارة الفريق. هناك الكثير من العمل أمامنا وسأقدم أفضل ما لديّ لاستيعاب كامل المعلومات والخبرات كي أستعد بالشكل الأمثل".

وأردف: "ممتن جداً لكوني أول خريج من أكاديمية ألبين يحصل على مقعد تسابق مع الفريق. الشكر الجزيل لجميع من دعمني طوال مشواري لتحويل حلمي إلى حقيقة".

من جهته، قال أوليفر أوكس مدير الفريق: "تملؤنا الحماسة لترقية جاك ليحصل على مقعد التسابق للموسم المقبل، هذا سيمنحه الفرصة لإظهار قدراته وموهبته في الفورمولا واحد".

وأكمل: "سيصبح جاك أول سائق يتخرج من أكاديمية ألبين ليحصل على مقعد تسابق مع الفريق، وذلك أمر مرضٍ جداً للفريق".

وتابع: "شخصياً، عملتُ مع جاك في 2019 وأنا أدرك تماماً مقدار موهبته وإمكانياته. إنه يعمل بجدٍ خلف الكواليس ويمتلك التزاماً هائلاً بمعايير وقيم الفريق".

واختتم: "إلى جانب بيير، ستكون لدينا تشكيلة متوازنة تجمع بين طاقة الشباب والخبرة والسرعة الخالصة. نتطلع قدماً للعمل مع كل منهما".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ساينز يعترف: فيراري تأخرت في معركة التطوير لكن ريد بُل ما زالت تنافسية
المقال التالي فرق الفورمولا 1 تناقش خطة للحد من مخاطر حرب تجارب لموسم 2025

أبرز التعليقات

خلدون يونس
More from
خلدون يونس
نوريس: "لم أقدم مستوى يليق ببطل عالم"

نوريس: "لم أقدم مستوى يليق ببطل عالم"

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
نوريس: "لم أقدم مستوى يليق ببطل عالم"
نوريس يتقدم على فيرستابن خلال التجارب الحرة الأولى في زاندفورت وهاميلتون ثالثاً

نوريس يتقدم على فيرستابن خلال التجارب الحرة الأولى في زاندفورت وهاميلتون ثالثاً

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
نوريس يتقدم على فيرستابن خلال التجارب الحرة الأولى في زاندفورت وهاميلتون ثالثاً
هيل: هاميلتون ربما استهان بقدرات مرسيدس

هيل: هاميلتون ربما استهان بقدرات مرسيدس

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
هيل: هاميلتون ربما استهان بقدرات مرسيدس
بيير غاسلي
More from
بيير غاسلي
غاسلي يكشف عن الأفضلية التي سيتمتع بها أوكس مدير ألبين الجديد

غاسلي يكشف عن الأفضلية التي سيتمتع بها أوكس مدير ألبين الجديد

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
غاسلي يكشف عن الأفضلية التي سيتمتع بها أوكس مدير ألبين الجديد
برياتوري: هوية زميل غاسلي في ألبين "ليست مهمة"

برياتوري: هوية زميل غاسلي في ألبين "ليست مهمة"

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
برياتوري: هوية زميل غاسلي في ألبين "ليست مهمة"
غاسلي واجه "المشاكل تلو المشاكل" بسبب أخطاء ألبين

غاسلي واجه "المشاكل تلو المشاكل" بسبب أخطاء ألبين

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
غاسلي واجه "المشاكل تلو المشاكل" بسبب أخطاء ألبين
ألبين
More from
ألبين
برياتوري يحدد الموعد الذي ستتمكن فيه ألبين من صعود منصات التتويج

برياتوري يحدد الموعد الذي ستتمكن فيه ألبين من صعود منصات التتويج

فورمولا 1
برياتوري يحدد الموعد الذي ستتمكن فيه ألبين من صعود منصات التتويج
غاسلي: لسنا في الفورمولا واحد كي نرضى بالمركز السادس

غاسلي: لسنا في الفورمولا واحد كي نرضى بالمركز السادس

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
غاسلي: لسنا في الفورمولا واحد كي نرضى بالمركز السادس
أوكون يفصح عن مقاربة عمل جديدة بعد انضمامه إلى هاس

أوكون يفصح عن مقاربة عمل جديدة بعد انضمامه إلى هاس

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
أوكون يفصح عن مقاربة عمل جديدة بعد انضمامه إلى هاس

أحدث الأخبار

نوريس: "لم أقدم مستوى يليق ببطل عالم"

نوريس: "لم أقدم مستوى يليق ببطل عالم"

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
نوريس: "لم أقدم مستوى يليق ببطل عالم"
ميكا هاكينن يكشف عن الغريم الأساسي لفيرستابن في جائزة هولندا

ميكا هاكينن يكشف عن الغريم الأساسي لفيرستابن في جائزة هولندا

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ميكا هاكينن يكشف عن الغريم الأساسي لفيرستابن في جائزة هولندا
راسل يتصدر التجارب الحرة الثانية في زاندفورت أمام بياستري بفارق 0.061 ثانية وهاميلتون ثالثاً

راسل يتصدر التجارب الحرة الثانية في زاندفورت أمام بياستري بفارق 0.061 ثانية وهاميلتون ثالثاً

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
راسل يتصدر التجارب الحرة الثانية في زاندفورت أمام بياستري بفارق 0.061 ثانية وهاميلتون ثالثاً
تحديثات فرق الفورمولا 1 في زاندفورت

تحديثات فرق الفورمولا 1 في زاندفورت

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تحديثات فرق الفورمولا 1 في زاندفورت

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط