رسمياً: تمديد عقد شارل لوكلير لعدة سنوات مع فيراري

لم تفصح فيراري عن مدة العقد، لكن من المتوقع أن أصيل موناكو سيبقى مع العلامة الحمراء خلال حقبة المحركات الجديدة التي ستبدأ في 2026.

حيث قال لوكلير: "أنا مسرور جداً لأنني سأواصل ارتداء ألوان فيراري لعدة مواسم مقبلة".

وأكمل: "لطالما كانت المشاركة مع الفريق حلماً لي منذ أن كنت بعمر الثلاثة أعوام: كنت أشاهد جائزة موناكو الكبرى من نافذة منزل صديقي ولطالما كنت أتابع السيارات الحمراء".

وأضاف: "الفريق بمثابة عائلتي الثانية منذ أن انضممت إلى أكاديمية فيراري في 2016 وقد حققنا الكثير معاً، نافسنا ضمن جميع الظروف خلال المواسم الخمسة الماضية".

واسترسل: "لكنني أعتقد أن الأفضل ما زال أمامنا، ولا أكاد أطيق صبراً لبداية الموسم بهدف تحقيق التقدم والمنافسة في كل سباق. ما زال حلمي هو الفوز باللقب مع فيراري وأنا واثق من تحقيق ذلك خلال السنوات المقبلة، وسنحظى بأوقات رائعة معاً وسنُسعد متابعينا".

لوكلير، ناشئ فيراري، انضم للفريق في موسم 2019 بعد موسم أولَ له مع ألفا روميو في 2018.

وحقق أول انتصارين له مع السيارة الحمراء في بلجيكا وإيطاليا، قبل أن يضيف ثلاثة انتصارات أخرى رغم معاناة فيراري في مجاراة مرسيدس أولاً ومن ثم ريد بُل.

ويمتلك أصيل موناكو 23 قطب انطلاق أول في جعبته، وذلك دليل على سرعته الكبيرة وسط معاناة فيراري الحالية في محاولة تقديم سيارة تمتلك وتيرة سريعة في السباقات.

من جهته، قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري: "إن علاقة شارل مع سكوديريا تتجاوز مجرد كونه سائقاً للفريق، فقد كان جزءاً من عائلة فيراري طوال 8 سنوات، منذ أن ارتدى شعار الحصان الجامح للمرة الأولى على بزة التسابق".

وأكمل: "قيمه التي يتحلى بها إضافة إلى ترابطه الحقيقي مع فريقنا، يجعل تمديد التعاون بيننا أمراً طبيعياً".

وأردف: "ندرك تماماً أن لديه رغبة متزايدة في دفع نفسه للحدود القصوى ونحن نثمّن قدراته المتميزة أثناء المنافسة والتجاوزات في السباقات".

واختتم: "نحن مصممون على منح شارل سيارة قادرة على الفوز، وأعلم تماماً أن تصميمه والتزامه عاملان أساسيان في تحقيق التغيير لمساعدتنا للوصول إلى أهدافنا".