رسميًا: تركيا تحلّ مكان سنغافورة وتنظّم سباق فورمولا واحد مطلع أكتوبر

قامت بطولة الفورمولا واحد في وقتٍ سابق بإضافة سباق تركيا إلى البطولة كبديلٍ عن سباق كندا في 13 مايو/أيار الماضي، إلّا أنه تمّ تأجيل الحدث بسبب قيود السفر التي وضعتها المملكة المتحدة.

ولكن بعد إلغاء سباق سنغافورة في بداية شهر يونيو/حزيران، قامت الفورمولا واحد بإعادة تركيا إلى روزنامة البطولة من جديد حيث تمّ التأكيد صباح اليوم الجمعة عن إقامة الجائزة الكبرى بين 1 و3 أكتوبر/تشرين الأوّل.

هذه الخطوة من شأنها إعادة عدد السباقات إلى 23 سباقًا للعام الحالي، حيث ستُقام ثلاثة سباقات متتالية في ظرف ثلاثة أسابيع بين تركيا، روسيا واليابان.

تجدر الإشارة إلى أنّ تركيا عادت إلى بطولة الفورمولا واحد العام الماضي بعد غيابٍ دام تسع سنوات، حيث استضافت أحد أجمل السباقات في الموسم مع انتزاع لويس هاميلتون للقبه السابع في مسيرته بفوزه تحت الأمطار.

ولكن لا تزال هناك بعض علامات الاستفهام حيال السباقات التي ستُقام أواخر الموسم وتحديدًا في البرازيل وأستراليا إذ من غير المؤكّد بنسبة 100 بالمئة إمكانية إقامتهما بسبب قيود السفر والتنقلّ.