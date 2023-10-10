رسمياً: تأكيد مواصلة بيريللي كمزود رسمي لإطارات الفورمولا واحد حتى 2027
ستواصل بيريللي رسمياً تزويد بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد بالإطارات حتى موسم 2027، وذلك رغم المنافسة من بريدجستون.
يتضمن العقد الجديد تزويد بطولتي الفورمولا 2 و3، بما في ذلك خيار تمديد حتى موسم 2028.
وبدأت المناقصة شهر مارس الماضي، ودخلت فيها بيريللي وبريدجستون اللتين قدمتا طلبيهما وفق البروتوكولات مرعية الإجراء.
وحصلت كلتا الشركتان على موافقة الهيئة الحاكمة للانتقال إلى المرحلة التالية وهي الاتفاق التجاري مع الفورمولا واحد.
ويبدو أن بريدجستون قدمت عرضاً مالياً مغرياً، لكن في نهاية المطاف، قرر ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد مع ليبرتي ميديا، البقاء مع المزود الحالي بيريللي.
وتمّت الموافقة على القرار رسمياً من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".
ويأتي هذا الإعلان بعد بضعة أيام من إلزام كل سائق بعدم تجاوز 18 لفة على مجموعة إطارات واحدة في سباق قطر خوفاً من أية مشاكل في الإطارات.
وهذه المرة، فإن العقد يشمل بطولتي الفورمولا 2 و3، إضافة إلى ضمان التوافق مع خطة الفورمولا واحد بالوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية (معدومة) بحلول 2030.
وفي حال حصلت بيريللي على خيار تمديد العقد حتى 2028، فإن الشركة الإيطالية ستصبح حينها المزود الوحيد للبطولة طوال 18 موسماً.
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