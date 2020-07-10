رسميًا: تأكيد سباقي موجيللو وسوتشي على روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2020

كما كان متوقّعًا، ستُقام جائزة توسكاني الكبرى على حلبة موجيللو بعد سباقي سبا ومونزا في 13 سبتمبر/أيلول، في حين حافظت جائزة روسيا الكبرى على موعدها الأصلي في 27 سبتمبر/أيلول.

كما سيكون سوتشي كذلك أول سباق خارج أوروبا لهذا الموسم، حيث سيتمّ نقل السيارات والمعدّات جوًّا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حلبة موجيللو المملوكة من قِبَل فيراري ستشهد إقامة الجائزة الكبرى رقم 1000 لفريق مارانيللو.

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وتعقيبًا على ذلك الإعلان قال تشايس كاري رئيس الفورمولا واحد: "نحن مسرورون بأن نعلن عن تواجد موجيللو وسوشي على روزنامة 2020. حظينا بانطلاقة رائعة للموسم في النمسا نهاية الأسبوع الماضي، وتتزايد ثقتنا في خطة استكمال السباقات فيما تبقى من 2020".

وأضاف: "تمثّل جائزة روسيا الكبرى لحظة فارقة في موسمنا، حيث نتطلّع للعودة إلى سوتشي في سبتمبر. كما أنّنا متحمّسون بذات القدر لرؤية سباقات الفورمولا واحد للمرّة الأولى على حلبة موجيللو، تلك المناسبة التي تسجّل كذلك الجائزة الكبرى رقم 1000 لفيراري. سيمثّل كلا السباقين دفعة كبيرة للمشجّعين، مع الإعلان عن مزيد من الأحداث المُقبلة على روزنامتنا خلال الأسابيع القادمة".

من جهته، قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ تلك الأخبار تمثّل عاملًا إضافيًا للحظيرة الإيطالية في احتفالها بالجائزة الكبرى رقم 1000.

"أود توجيه الشكر إلى المروّجين على عملهم الجاد لبلوغ ذلك" قال بينوتو، مُضيفًا: "أعلم أنّ كل مشجعينا سيكونون متحمسين لرؤيتنا نتسابق على تلك الحلبة المدهشة، كما أنّ مشجّعي التيفوزي سيكونون على موعد مع احتفال بالسباق رقم 1000 للفريق".

وأكمل: "هنالك الكثير من الأشخاص الذين أود توجيه الشكر لهم على تحويل تلك الفرصة إلى واقع، وأوّلهم الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد تشايس كاري الذي يعلم ويقدّر قيمة فريقنا في هذه الرياضة، إلى حدّ أنّه كان على استعداد لتضمين تلك الذكرى في الاسم الرسمي للحدث".

جديرٌ بالذكر أنّه لا سباقات أخرى تمّ تأكيدها حتى الآن، لكنّ الإعلان التالي بشأن روزنامة 2020 من المتوقّع أن يتضمّن حلبات بارتيماو، شنغهاي وهانوي، والذي قد تتواجد جميعها في شهر أكتوبر/تشرين الأوّل.

وما يزال معظم شهر نوفمبر/تشرين الثاني خاليًا من أيّة سباقات في الوقت الحالي. حيث أنّ سباقات الولايات المتّحدة، المكسيك والبرازيل لم يتمّ تأجيلها بعد أو إلغاؤها، لكنّ شكوكًا كبيرة تُحيط بإمكانية إقامتها، ومع إلغاء سباق كندا، سيعني ذلك أنّه لن تكون هنالك سباقات فورمولا واحد في الأمريكيتين في 2020.

وكما كان متوقعًا، فإنّ خطة البطولة هي إنهاء الموسم مع سباقين في البحرين في 29 نوفمبر/تشرين الثاني و 6 ديسمبر/كانون الأوّل، قبل الجولة الختامية في أبوظبي في 13 ديسمبر/كانون الأوّل.

فيما ما تزال حلبتا إيمولا وهوكنهايم في وضع الاستعداد، حيث قد يتمّ وضعهما ضمن أيّة فترة خالية من السباقات قد تكون مناسبة من حيث ظروف الطقس.