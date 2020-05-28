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رسمياً: تأجيل جائزة هولندا الكبرى إلى موسم 2021 في الفورمولا واحد

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رسمياً: تأجيل جائزة هولندا الكبرى إلى موسم 2021 في الفورمولا واحد
28-05-2020

تمّ الإعلان رسمياً عن إلغاء جائزة هولندا الكبرى لموسم 2020 المعلق حتى الآن في الفورمولا واحد، وتأجيلها حتى الموسم المقبل.

لم يأتِ هذا الخبر كإعلان مفاجئ، إذ لم يتم تضمين الجائزة في أي من الروزنامات المبدئية السابقة.

وكان أمام جائزة هولندا وقت قصير للتحضير، بينما صرّح المنظمون سابقاً أنهم غير مهتمين بإقامة أول سباقٍ بعد غياب طويل، من دون جمهور.

حيث قال يان لامرز لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يبدو أن سباقنا سيتأجل حتى الموسم المقبل، على أمل أن يتم التوصل إلى لقاح وتعود الأمور لطبيعتها".

وجاء في تصريح من قبل المنظمين: "نظراً للانتشار العالمي لجائحة ’كوفيد-19" تم الإعلان عن تأجيل جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد".

وأكمل التصريح: "يعمل منظمو الجائزة بشكل وثيق مع إدارة الفورمولا واحد، وتم التوصل إلى قرار بأنه من غير الممكن إقامة السباق مع جمهور".

واختتم: "لذا، تم اتخاذ قرار تأجيل السباق بشكل رسمي إلى 2021. بالتعاون مع ’فيا’، إدارة الفورمولا واحد، تمّ اتخاذ القرار بنقل السباق إلى الموسم المقبل. ومثل جميع الجوائز الكبرى سيتم إعلان الموعد من قبل ’فيا’ نهاية موسم 2020. وستبقى جميع التذاكر المباعة صالحة للجولة المقبلة".

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