رسميًا: بيريز يُحافظ على انتصاره بسباق سنغافورة
حافظ المكسيكي سيرجيو بيريز على انتصاره في سباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد بالرغم من تلقيه عقوبة 5 ثوانٍ.
أعلنت إدارة سباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد عن أنّ سيرجيو بيريز تحت التحقيق لقاء خرقه لإجراءات سيارة الأمان.
وتمحور التحقيق حول عدم احترام المكسيكي لمسافة 10 سيارات خلف سيارة الأمان، وذلك في مناسبتين منفصلتين.
وبعد الاستماع له إثر نهاية السباق، وبعد تحقيق مطوّلٍ، تمّ الإعلان عن تلقيه لتأنيبٍ لقاء الخرق الأوّل بالنظر إلى الظروف المحيطة ومدى خطورة المسار بشكلٍ عام.
لكنّ التحقيق في الواقعة الثانية أفضى إلى تلقيه عقوبة 5 ثوانٍ مع نقطتي عقوبة على رخصة قيادته كون هذا الخرق جاء بعد تحذيرٍ من إدارة السباق.
بالرغم من ذلك ستبقى نتيجة السباق على حالها بالنظر إلى أنّ المكسيكي عبر خطّ النهاية بفارق أكثر من 7.5 ثانية عن شارل لوكلير سائق فيراري.
وضمن بذلك بيريز انتصاره الثاني بعد فوزه بجائزة موناكو الكبرى في مايو الماضي.
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