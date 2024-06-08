رسميًا: بقاء تسونودا مع آربي لموسم 2025
أعلن فريق آربي رسميًا إبقائه على خدمات سائقه يوكي تسونودا لموسم 2025 من بطولة العالم للفورمولا 1.
الصورة من قبل: مارك ساتون
مع تجديد ريد بُل عقد سيرجيو بيريز ليجاور ماكس فيرستابن، فقد تضاءلت فرص تسونودا بالترقية إلى صفوف الفريق الأساسي، حيث كان من المتوقع بشكل كبير بقاؤه مع آربي.
وقد أكّد الفريق الآن تفعيله خيار الإبقاء على الياباني ناشئ ريد بُل وهوندا ليدافع عن ألوانه في موسم 2025، الذي سيسجل عامه الخامس مع الفريق منذ صعوده إلى الفورمولا 1 للمرة الأولى في 2021.
وتعقيبًا على ذلك، قال تسونودا صاحب الـ 24 عامًا: "أنا سعيد جدًا بالبقاء مع آربي، ومن الجيد الشعور بأن مستقبلي قد حُسم في وقت مبكر كهذا من الموسم".
وأضاف: "ولهذا أتوجه بالشكر إلى الجميع في ريد بُل وهوندا، والذين لعبوا دورًا هامًا في مسيرتي ويواصلون ذلك".
وتابع: "من الرائع معرفة أن الجميع يقدرون كل العمل الجاد الذي أبذله وأن الفريق يؤمن أن بمقدوري مساعدته على التقدم في الترتيب".
جديرٌ بالذكر أن تسونودا كان من أبرز السائقين في موسم 2024، حيث نضج بشكل كبير نحو أداء ثابت يُضاهي موهبته.
كما سجل حتى الآن 19 نقطة ليحتل المركز العاشر في ترتيب السائقين، ويعتبر أن يساهم وحيدًا في حفاظ آربي على مركزها السادس في ترتيب الصانعين.
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