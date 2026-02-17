رسميًا: برشلونة توقّع اتفاقًا جديدًا مع الفورمولا 1 وتنضم إلى نظام التناوب
أعلنت الفورمولا 1 أن حلبة برشلونة-كاتالونيا ستكون ضمن روزنامة البطولة لثلاثة مواسم من الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك بموجب اتفاق جديد مع المنظمين. وبناءً على ذلك سيقام السباق في مواسم 2028 و2030 و2032.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: مكلارين
كانت برشلونة تحت ضغط كبير لتحديث منشآتها المتقادمة والحفاظ على مكانها في الروزنامة مع دخول العام الأخير من عقدها الحالي.
وخلال هذه الفترة فقدت الحلبة أيضًا لقب جائزة إسبانيا الكبرى، حيث سيحمله السباق الجديد في مدريد، والذي سيقام للمرة الأولى في سبتمبر على حلبة "مادرينغ" التي لا تزال قيد الإنشاء.
ومع اشتداد المنافسة على الأماكن المحدودة في روزنامة السباقات الأوروبية، أبدت مدينة برشلونة وحكومة كاتالونيا رغبة كبيرة في الاستثمار للحفاظ على الحدث. ووفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ستتبادل برشلونة استضافة السباق مع جائزة بلجيكا الكبرى ضمن نظام التناوب الأوروبي.
لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: صور غيتي
وتقضي الخطة بأن تستضيف حلبة سبا-فرانكورشان الفورمولا 1 في أعوام 2027 و2029 و2031، بينما تتولى برشلونة نفس الموعد في أعوام 2028 و2030 و2032. ويُعتقد أن هذا الاتفاق أنهى مؤقتًا آمال المنظمين البلجيكيين في استضافة السباق سنويًا مجددًا.
وكان قد أُعلن سابقًا أن جائزة هولندا الكبرى ستقام للمرة الأخيرة في عام 2026، على أن تملأ جائزة البرتغال الكبرى الفراغ في عامي 2027 و2028.
ومع تقاسم برشلونة وسبا لنفس الموعد، لا يزال هناك مقعد شاغر ضمن برنامج الـ 24 سباقًا لموسم 2027. ومن أبرز المرشحين المطروحين لهذا الموعد احتمال عودة جائزة تركيا الكبرى في حلبة إسطنبول بارك.
أحدث الأخبار
