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رسمياً: انطلاق موسم 2021 للفورمولا واحد من حلبة البحرين الدولية

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رسمياً: انطلاق موسم 2021 للفورمولا واحد من حلبة البحرين الدولية

أكدت بطولة العالم للفورمولا واحد أن موسم 2021 المقبل سينطلق من جائزة البحرين الكبرى على أرض حلبة البحرين الدولية وذلك بعد أن طلبت جائزة أستراليا الكبرى تأجيل موعدها.

كما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً، طلبت كل من جائزة الصين الكبرى وكذلك أستراليا الكبرى تأجيل موعدهما في موسم 2021، نظراً للتعقيدات اللوجستية الموجودة حالياً مع جائحة كورونا.

وتم التأكيد رسمياً من قبل البطولة كذلك، عودة حلبة إيمولا إلى روزنامة 2021، مع الاتجاه لإعادة سباق ملبورن في وقت لاحق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكشفت البطولة عن روزنامة من 23 سباقاً للموسم المقبل شهر نوفمبر الماضي، وكان من المفترض أن ينطلق من أستراليا، لكن اضطرت الفورمولا واحد إلى إجراء بعض التغييرات بسبب عواقب جائحة فيروس كورونا الحالية.

وسرت تكهنات خلال الأسابيع القليلة الماضية حيال عدم قدرة أستراليا على استضافة الجولة بموعدها المقرر بسبب العوائق اللوجستية المتعلقة بتعقيدات السفر خلال الجائحة، بينما كشفت الجهة المروجة لجائزة الصين الكبرى أنّها تريد تأجيل الموعد كذلك.

وأصدرت الفورمولا واحد نسخة محدّثة من روزنامة 2021 صباح اليوم، تؤكد فيه استضافة إيمولا للجولة الثانية في الموسم يوم 18 أبريل/نيسان.

ودفع نجاح جولة إيمولا الموسم المنصرم، إلى إضافتها لروزنامة الموسم المقبل. وكانت كل من إيمولا وبورتيماو تبحثان سبل الاستضافة كبديل عن جولة فيتنام، لكن تأجيل كل من أستراليا والصين، فتح المجال أمام كلتا الحلبتين للتواجد في روزنامة 2021.

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