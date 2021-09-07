رسميًا: انضمام جورج راسل إلى صفوف مرسيدس في الفورمولا واحد لموسم 2022

شهد سوق انتقالات السائقين أولى تحركاته اليوم مع الإعلان عن رحيل فالتيري بوتاس عن صفوف مرسيدس وانتقاله للقيادة لصالح ألفا روميو بدءًا من الموسم المُقبل، ما فتح المجال أمام انتقال راسل من صفوف ويليامز إلى الفريق حامل اللقب.

وكان راسل قد أثار الإعجاب خلال مسيرته مع ويليامز، ولا سيّما في موسم 2021، مع صعوده إلى منصة التتويج في سبا-فرانكورشان وتسجيله النقاط في مناسبتين لصالح الفريق.

وكانت التكهنات قد تصاعدت حول مستقبل راسل في الفورمولا واحد إثر إعلان كيمي رايكونن اعتزاله من الفورمولا واحد مع نهاية الموسم الجاري، فيما أكّد توتو وولف مدير فريق مرسيدس عقب جولة بلجيكا أنّ فريقه اتخذ بالفعل قراره بشأن من سيقود بجوار بطل العالم هاميلتون في 2022.

بينما صرّح راسل بأنه يعلم بالفعل أين سيقود في موسم 2022 قبل جولة سبا-فرانكورشان.

ويتمتع البريطاني الشاب بمسيرة ناجحة في رياضة السيارات، حيث انضمّ إلى برنامج ناشئي مرسيدس في بدايات 2017 قبل أن يحرز لقب الجي بي 3 نهاية ذاك العام، ومن ثمّ حصد لقب الفورمولا 2 في العام التالي، وذلك قبل أن يؤمّن صعوده إلى الفورمولا واحد في 2019 مع ويليامز.

حيث قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس: "لقد فاز بكل فئة قاد ضمنها، كما أن مواسمه الأخيرة مع ويليامز منحتنا نظرة عما يحمله المستقبل له في الفورمولا واحد".

وأكمل: "الآن، مهمتنا مساعدته على مواصلة اكتساب الخبرة ضمن بيئة عمل الفريق إلى جانب لويس، أعظم سائق في التاريخ".

وأردف: "أنا واثق تماماً من تقدم علاقتنا سوية، وسيشكلان معاً قوة الفريق التي ستدفع مرسيدس داخل وخارج الحلبات طوال السنين المقبلة".

واختتم: "لقد انزاح هذا الحمل عن كاهلنا بعد الإعلان عن تشكيلتنا للموسم المقبل، والآن، تركيزنا يعود لإكمال السباقات التسعة المتبقية هذا الموسم ووضع كل ما بوسعنا لتحقيق اللقب".