رسمياً: الفورمولا واحد و"Hot Wheels" توقعان اتفاقية ترخيص جديدة

أعلنت الفورمولا 1 وشركة "Mattel Inc." عن اتفاقية ترخيص عالمية جديدة تشمل إنشاء منتجات مستوحاة من الفورمولا 1 تحت علامة "Hot Wheels".

ستجذب هذه الشراكة كلاً من المتابعين الشباب وهواة جمع السيارات البالغين من خلال تقديم إثارة السباقات عبر نماذج من السيارات بمقياس 1:64.

وستنطلق الشراكة بإصدار سيارة فورمولا 1 فريدة من نوعها في وقت لاحق من هذا العام، على أن تصدر مجموعة "Hot Wheels" الكاملة، التي ستتضمن سيارات الفرق ومجموعة متنوعة من المنتجات، في عام 2025.

تم الكشف اليوم عن السيارة المحدودة الإصدار والمصنوعة من المعدن في موقع "Mattel Creations". وتتميز السيارة بتصميم خاص يحمل شعار "Hot Wheels" مع الرقم "68" على المقدمة، بالإضافة إلى إطارات قابلة للتبديل، وهيكل معدني بالكامل، وتصميم خاص يحمل شعار الفورمولا 1.

كما ستستقبل الفورمولا 1 علامة "Hot Wheels" في سباقات الجائزة الكبرى، حيث ستقدم فعاليات موجهة للجماهير وفرص تسوق في بعض السباقات خلال موسم 2025 وما بعده.

تتوفر "Hot Wheels" في أكثر من 150 دولة حول العالم، وكانت سلسلة "Solo 1:64" هي اللعبة الأكثر مبيعًا في عام 2023 وفقًا لشركة الأبحاث التكنولوجية الأمريكية "Circana". وعلى مدار أكثر من نصف قرن، تم بيع أكثر من ثمانية مليارات سيارة أيقونية من "Hot Wheels".