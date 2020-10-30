رسميًا: استمرار رايكونن وجيوفينازي مع ألفا روميو لموسم 2021

لا يُعتبر هذا الإعلان مفاجئًا بعدما أصبح واضحًا خلال الأسابيع الأخيرة بأنّ الفريق السويسري سيحتفظ بتشكيلته من السائقين للموسم الثالث على التوالي، على الرغم من ربط أسماءٍ أخرى بمعقدٍ ضمن صفوفه.

وقد تمّ ربط اسم السائق المكسيكي سيرجيو بيريز مع ألفا روميو بعد تخلي ريسينغ بوينت عن خدماته، إذ يبدو بأنّ خياراته باتت محدودة: ويليامز أو ريد بُل.

كما أشار البعض إلى إمكانية انضمام ميك شوماخر للفريق مكان جيوفينازي في العام المقبل، إلّا أنه يبدو بأنّ نجل بطل العالم مايكل شوماخر في طريقه للالتحاق بصفوف فريق هاس.

رايكونن الذي أتمّ 41 عامًا هذا الشهر سيخوض موسمه الـ 19 بالفئة الملكة العام المقبل، إذ وتعقيبًا على ذلك قال "ألفا روميو هو أكثر من مجرد فريق بالنسبة لي، إنه بمثابة عائلتي الثانية".

وأضاف "الكثير من الوجوه التي كانت موجودة حولي خلال بداية مشاركتي في العام 2001 لا تزال هنا، إذ إنّ الجوّ الفريد لهذا الفريق هو ما يمنحني الدافع الإضافي للاستمرار لخوض موسمي الـ 19 بالبطولة العالم المقبل".

وأكمل "لن أكون هنا إذا لم أكن أؤمن بمشروع الفريق وما نشعر بأنه يمكننا تحقيقه معًا. هذا الفريق يُقدّر العمل الجاد عوضًا عن الكلمات وهذا يتناسب بشكلٍ جيد مع أسلوبي: أتطلع قدمًا إلى العام المقبل وآمل تحقيق بعض التقدّم نحو مقدمة فرق خطّ الوسط".