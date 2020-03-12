رسميًا: إلغاء سباق جائزة أستراليا الكبرى

أعلن فريق مكلارين اليوم الخميس انسحابه من الجائزة الكبرى بعد أن ثبتت إصابة أحد أعضاء فريقه بالفيروس إثر إجراء التحليل عليه. وقد خضع للتحليل أيضاً عدد من أعضاء الفرق الأخرى ولكن جاءت جميع النتائج سلبية.

ونتيجةً لذلك عقدت جميع الفرق اجتماعًا طارئًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة وفقًا للتوقيت المحلي لأستراليا من أجل مناقشة المسألة.

واتّفق منظّمو جائزة أستراليا الكبرى وبطولة العالم للفورمولا واحد و"فيا" على إلغاء الجولة الافتتاحيّة لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وبعد ساعات من الحيرة على إثر التحليل الإيجابي لحمل أحد موظّفي فريق مكلارين لفيروس كورونا، أعلنت "فيا" رسميًا الآن إلغاء الحدث بأكمله.

ومُنع المشجّعون بالفعل من دخول حلبة ألبرت بارك، بينما لم تبدأ أعمال الفرق على المسار وفق الجدول المخطّط له.

وجاء في بيان شركة جائزة أستراليا الكبرى: "أعلمت الفورمولا واحد شركة جائزة أستراليا الكبرى نيّتها إلغاء نشاطات الفورمولا واحد عند الساعة 9 صباحًا من هذا اليوم".

وأضاف: "على ضوء هذا القرار والتوصيات المحدّثة لرئيس قسم الصحّة في حكومة فكتوريا، تؤكّد شركة جائزة أستراليا الكبرى إلغاء جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد بشكلٍ فوري".

في المقابل جاء في بيان الفورمولا واحد: "على إثر تأكيد تعرّض عضو فريق مكلارين للإصابة بفيروس كورونا وقرار الفريق بالانسحاب من جائزة أستراليا الكبرى، اجتمعت الفورمولا واحد وفيا ومدراء الفرق التسعة الأخرى مساء الخميس".

وأضاف: "خلصت تلك المحادثات إلى أنّ أغلبيّة الفرق ترى بضرورة عدم إقامة السباق، لذا اتّخذت الفورمولا واحد وفيا بدعمٍ من شركة جائزة أستراليا الكبرى قرار إلغاء جميع نشاطات الفورمولا واحد في جائزة أستراليا الكبرى".

وكان فريق مرسيدس قد أكّد بشكلٍ علني قبل وقتٍ وجيز من الإلغاء الرسمي أنّه طالب الفورمولا واحد و"فيا" بإلغاء السباق.

وجاء في رسالة الفريق: "نتشارك خيبة أمل مشجّعي الرياضة حيال عدم القدرة على إقامة هذا السباق. لكنّ الصحّة الجسديّة والعقليّة وسلامة أعضاء فريقنا ومجتمع الفورمولا واحد الأوسع هي الأولويّة القصوى".

وأضاف: "على ضوء الأحداث الخارقة التي نختبرها في ما يتعلّق بوباء كورونا، فإنّنا لا نشعر بعد الآن بأنّ سلامة موظّفينا مضمونة إن واصلنا المشاركة في الحدث".

وأكمل: "نتعاطف بشدّة مع الوضع المتفاقم في أوروبا، خاصة في إيطاليا، لذا لا نشعر بأنّه من الصواب المشاركة في حدث يغيب فيه منافسٌ مثل فريق مكلارين لأسباب خارجة عن سيطرته".

واختتم: "نتيجة لذلك سيبدأ فريقنا بتجهيزات جمع المعدات في الحلبة هذا الصباح".

ويُعتقد بأنّ مرسيدس تُخطّط لمغادرة ملبورن في رحلات مبكّرة اليوم الجمعة.