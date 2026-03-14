رسميًا: إلغاء سباقي البحرين والسعودية في الفورمولا 1 لموسم 2026 مع تصاعد التوتر في المنطقة

أعلنت الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات رسميًا أن البطولة لن تسافر إلى البحرين والسعودية في أبريل بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

ولن يتم استبدال السباقين في الشرق الأوسط، ما يعني وجود فجوة مدتها خمسة أسابيع في روزنامة البطولة بين جائزة اليابان الكبرى في نهاية مارس وجائزة ميامي الكبرى في الأسبوع الأول من مايو.

ومنذ مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في 28 فبراير في عملية أمريكية، امتدت أعمال العنف إلى كامل منطقة الخليج، وكانت البحرين من بين عدة دول استهدفتها الضربات الانتقامية الإيرانية.

وكانت الفورمولا 1 تواجه موعدًا نهائيًا لوجستيًا في بداية الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن الجولتين الرابعة والخامسة من الموسم، إذ كان من المقرر إقامة جائزة البحرين الكبرى في 12 أبريل، على أن تقام جولة جدة في عطلة نهاية الأسبوع التالية.

لكن مع عدم وجود أية مؤشرات على موعد انتهاء القتال، لم يكن أمام الفورمولا 1 خيار سوى إلغاء السباقين.

ورغم دراسة إقامة سباقات بديلة في أبريل، بما في ذلك حلبتا إيمولا وبورتيماو، فإن التعقيدات اللوجستية والتجارية المرتبطة بذلك أدت في النهاية إلى عدم استبدال سباقي البحرين والسعودية.

كما لن تقام الجولات المقررة لبطولات الفورمولا 2 والفورمولا 3 وأكاديمية الفورمولا 1 ضمن هاتين الجولتين.

وقد عقّب ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي ورئيس الفورمولا 1 على القرار قائلًا: "بينما كان هذا قرارًا صعبًا، فإنه للأسف القرار الصحيح في هذه المرحلة بالنظر إلى الوضع الحالي في الشرق الأوسط. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الاتحاد الدولي للسيارات، وكذلك مروجينا الرائعين على دعمهم وتفهمهم الكامل، إذ كانوا يتطلعون إلى استضافتنا بحماسهم وشغفهم المعتادين. لا يسعنا الانتظار للعودة إليهم في أقرب وقت تسمح فيه الظروف بذلك".

من جهته أضاف محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات قائلًا: "سيضع الاتحاد الدولي للسيارات دائمًا سلامة مجتمعنا وزملائنا في المقام الأول. وبعد دراسة متأنية، اتخذنا هذا القرار واضعين هذه المسؤولية في الاعتبار. ما زلنا نأمل بعودة الهدوء والسلامة واستقرار الأوضاع في المنطقة في أسرع وقت ممكن، وتبقى أفكاري مع جميع المتأثرين بهذه الأحداث الأخيرة".

وتابع: "البحرين والسعودية جزء مهم للغاية من منظومة موسم سباقاتنا، وأتطلع إلى العودة إلى كلا البلدين في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. أتقدم بخالص الشكر للمروجين وشركائنا وزملائنا في البطولة على النهج التعاوني والبنّاء الذي أدى إلى اتخاذ هذا القرار".

هذا وكانت بطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات قد أعادت بالفعل جدولة جولتها في قطر، التي كانت مقررة لتكون افتتاح موسم 2026 في 28 مارس، حيث تم نقلها إلى 24 أكتوبر. كما تعمل بطولة الموتو جي بي، التي كان من المقرر أن تتسابق في الدوحة في عطلة نهاية الأسبوع نفسها التي كان مقررًا فيها إقامة جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1، على إعادة جدولة السباق.

ونظرًا لازدحام روزنامة الفورمولا 1، لم يكن هناك خيار لإدراج سباقي البحرين أو السعودية في نهاية موسم 2026.