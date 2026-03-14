"هاميلتون ما زال سائقنا": عبارة وولف التي أذابت قلوب جماهير الفورمولا 1 بعد ثنائية مرسيدس في الصين

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
"هاميلتون ما زال سائقنا": عبارة وولف التي أذابت قلوب جماهير الفورمولا 1 بعد ثنائية مرسيدس في الصين

رسميًا: إلغاء سباقي البحرين والسعودية في الفورمولا 1 لموسم 2026 مع تصاعد التوتر في المنطقة

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
رسميًا: إلغاء سباقي البحرين والسعودية في الفورمولا 1 لموسم 2026 مع تصاعد التوتر في المنطقة

مكلارين تفتقد الحمل الهوائي والكفاءة أثناء تعلّمها محرك مرسيدس في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
مكلارين تفتقد الحمل الهوائي والكفاءة أثناء تعلّمها محرك مرسيدس في الفورمولا 1

هاميلتون يُتوَّج "كخليفةٍ مستحق للمفتش سيب" بعد لحظة مرسيدس

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
هاميلتون يُتوَّج "كخليفةٍ مستحق للمفتش سيب" بعد لحظة مرسيدس

راسل: حتى مشجعو الفورمولا 1 "المتعصبون" بدأوا يستمتعون بقوانين 2026

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
راسل: حتى مشجعو الفورمولا 1 "المتعصبون" بدأوا يستمتعون بقوانين 2026

مرسيدس لم تفهم بعد مشكلة تبديل التروس التي كادت تترك راسل عاشرًا في الصين

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
مرسيدس لم تفهم بعد مشكلة تبديل التروس التي كادت تترك راسل عاشرًا في الصين

فاسور: فارق اليوم 0.4 ثانية ونحن نسير في الطريق الصحيح

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فاسور: فارق اليوم 0.4 ثانية ونحن نسير في الطريق الصحيح

خمس خلاصات سريعة من السباق القصير والتصفيات في جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
خمس خلاصات سريعة من السباق القصير والتصفيات في جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1
أخبار عاجلة
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

رسميًا: إلغاء سباقي البحرين والسعودية في الفورمولا 1 لموسم 2026 مع تصاعد التوتر في المنطقة

انخفض عدد سباقات موسم الفورمولا 1 لموسم 2026 من 24 إلى 22 سباقًا بعد إلغاء جولتي البحرين والسعودية المقررتين في أبريل.

أحمد مجدي
تم التحرير:
شارل لوكلير، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين وجورج راسل،مرسيدس

الصورة من قبل: بيتر فوكس

أعلنت الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات رسميًا أن البطولة لن تسافر إلى البحرين والسعودية في أبريل بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

ولن يتم استبدال السباقين في الشرق الأوسط، ما يعني وجود فجوة مدتها خمسة أسابيع في روزنامة البطولة بين جائزة اليابان الكبرى في نهاية مارس وجائزة ميامي الكبرى في الأسبوع الأول من مايو.

ومنذ مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في 28 فبراير في عملية أمريكية، امتدت أعمال العنف إلى كامل منطقة الخليج، وكانت البحرين من بين عدة دول استهدفتها الضربات الانتقامية الإيرانية.

وكانت الفورمولا 1 تواجه موعدًا نهائيًا لوجستيًا في بداية الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن الجولتين الرابعة والخامسة من الموسم، إذ كان من المقرر إقامة جائزة البحرين الكبرى في 12 أبريل، على أن تقام جولة جدة في عطلة نهاية الأسبوع التالية.

لكن مع عدم وجود أية مؤشرات على موعد انتهاء القتال، لم يكن أمام الفورمولا 1 خيار سوى إلغاء السباقين.

اقرأ أيضاً:

ورغم دراسة إقامة سباقات بديلة في أبريل، بما في ذلك حلبتا إيمولا وبورتيماو، فإن التعقيدات اللوجستية والتجارية المرتبطة بذلك أدت في النهاية إلى عدم استبدال سباقي البحرين والسعودية.

كما لن تقام الجولات المقررة لبطولات الفورمولا 2 والفورمولا 3 وأكاديمية الفورمولا 1 ضمن هاتين الجولتين.

وقد عقّب ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي ورئيس الفورمولا 1 على القرار قائلًا: "بينما كان هذا قرارًا صعبًا، فإنه للأسف القرار الصحيح في هذه المرحلة بالنظر إلى الوضع الحالي في الشرق الأوسط. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الاتحاد الدولي للسيارات، وكذلك مروجينا الرائعين على دعمهم وتفهمهم الكامل، إذ كانوا يتطلعون إلى استضافتنا بحماسهم وشغفهم المعتادين. لا يسعنا الانتظار للعودة إليهم في أقرب وقت تسمح فيه الظروف بذلك".

من جهته أضاف محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات قائلًا: "سيضع الاتحاد الدولي للسيارات دائمًا سلامة مجتمعنا وزملائنا في المقام الأول. وبعد دراسة متأنية، اتخذنا هذا القرار واضعين هذه المسؤولية في الاعتبار. ما زلنا نأمل بعودة الهدوء والسلامة واستقرار الأوضاع في المنطقة في أسرع وقت ممكن، وتبقى أفكاري مع جميع المتأثرين بهذه الأحداث الأخيرة".

وتابع: "البحرين والسعودية جزء مهم للغاية من منظومة موسم سباقاتنا، وأتطلع إلى العودة إلى كلا البلدين في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. أتقدم بخالص الشكر للمروجين وشركائنا وزملائنا في البطولة على النهج التعاوني والبنّاء الذي أدى إلى اتخاذ هذا القرار".

هذا وكانت بطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات قد أعادت بالفعل جدولة جولتها في قطر، التي كانت مقررة لتكون افتتاح موسم 2026 في 28 مارس، حيث تم نقلها إلى 24 أكتوبر. كما تعمل بطولة الموتو جي بي، التي كان من المقرر أن تتسابق في الدوحة في عطلة نهاية الأسبوع نفسها التي كان مقررًا فيها إقامة جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1، على إعادة جدولة السباق.

ونظرًا لازدحام روزنامة الفورمولا 1، لم يكن هناك خيار لإدراج سباقي البحرين أو السعودية في نهاية موسم 2026.

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

