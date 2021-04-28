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رسميًا: إلغاء جائزة كندا الكبرى وتعويضها بسباق تركيا في 2021

عادت تركيا للانضمام إلى روزنامة موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد على إثر إلغاء جائزة كندا الكبرى في يونيو المقبل.

رسميًا: إلغاء جائزة كندا الكبرى وتعويضها بسباق تركيا في 2021

ستعود الفورمولا واحد لزيارة حلبة إسطنبول بارك بين 11-13 يونيو المقبل بعد الإعلان رسميًا عن إلغاء جائزة كندا الكبرى للعام الثاني على التوالي.

وأُلغي سباق كندا العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لكنّ الفورمولا واحد بقيت متفائلة حيال العودة إلى العاصمة الكنديّة هذا العام ضمن روزنامتها الأوليّة.

لكن طفت على السطح بعض المعلومات التي تفيد بأنّ سباق كندا يتّجه للإلغاء في ظلّ تزايد القيود المفروضة في البلاد، وتمّ بالفعل إلغاء السباق وتعويضه بتركيا.

وجاء في بيانٍ من الفورمولا واحد: "بسبب قيود السفر الدوليّة المتواصلة في كندا فقد أصبح من المستحيل على الفورمولا واحد دخول البلاد من دون فترة الحجر الإجباري البالغة 14 يومًا".

وأضاف: "نحن ممتنون للجهود التي بذلها المروّج وكذلك السلطات الكنديّة في الأسابيع القليلة الماضية لمحاولة إقامة السباق".

وأكمل: "سنعمل مع المروّج لضمان أنّ مشتري التذاكر من سباقَي 2020 و2021 يحصلون على خيار استرجاع أموالهم أو نقلها إلى تذاكر لسباق العام المقبل ونحن نتطلّع قدمًا للتسابق في كندا في 2022".

وكجزء من الإعلان فقد كشفت الفورمولا واحد عن اتّفاقها على تمديد عقدها مع مروّج سباق كندا بعامين، ليمتدّ بذلك العقد الحاليّ حتّى 2031.

وقال ستيفانو دومينيكيالي المدير التنفيذيّ للبطولة: "في حين أنّه من المحبط أن لا نتسابق في كندا هذا الموسم، فإنّنا متحمّسون لتأكيد استضافة تركيا لجائزة كبرى في 2021 بعد سباقها المدهش الموسم الماضي".

وأضاف: "أعلم أنّ جميع مشجّعينا متحمّسون نتيجة البداية الدراميّة لهذا الموسم، وستكون حلبة تركيا رائعة لتقديم معارك كبيرة على المسار".

وأردف: "أودّ شكر المروّج والسلطات الكنديّة على كامل جهودهم في الأسابيع الأخيرة، لكنّ وضع السفر جعل خططنا مستحيلة".

وأكمل: "كما أودّ شكر المروّج والسلطات التركيّة لرغبتهم المتواصلة في استضافة سباق فورمولا واحد وذلك يُظهر حجم الاهتمام برياضتنا وتطلّع الكثير من المناطق لإقامة جائزة كبرى".

وواصل شرحه بالقول: "خضنا الكثير من المحادثات الجيّدة مع مروّجين آخرين منذ بداية العام ونُواصل العمل عن قرب معهم خلال هذه الفترة".

وكانت تركيا قد عادت للانضمام إلى روزنامة الفورمولا واحد للمرّة الأولى منذ تسعة أعوام في 2020 كجزء من الروزنامة المعدّلة.

وشهد السباق الذي أُقيم في نوفمبر الماضي تحقيق لويس هاميلتون للقبه التاسع ضمن سباقٍ ممطر عالي الإثارة بعد أن تسبّبت الأجواء والأسفلت الجديد منخفض التماسك في بعثرة أوراق السائقين.

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كيف تُكافح أستون مارتن لاسترجاع الأداء الضائع من اعتماد زاوية الانحناء الأماميّ المُنخفضة

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