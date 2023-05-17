رسمياً: إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد

بسبب الظروف الجوية السيئة للغاية مع مخاطر الفيضانات ومساعي السلطات المحلية لتوجيه الجهود نحو الإغاثة والمساعدة، قررت الفورمولا واحد إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة خلال الفترة الماضية بارتفاع منسوب الأنهار وكذلك تصاعدت التهديدات بحصول فيضانات وكذلك انزلاقات في التربة.

كل تلك العوامل دفعت السلطات المحلية إلى تركيز الجهود على مساعي الإنقاذ والدعم لجميع المتضررين في منطقة إيميليا رومانيا.

وصباح اليوم الأربعاء، تم الطلب من جميع موظفي الفورمولا واحد عدم التوجه للحلبة. بانتظار إصدار بيان رسمي من البطولة حيال الوضع.

وبالفعل، بعد نقاشات صباحية مع السلطات المحلية ومروج الحدث، قرر مدراء البطولة أنه من غير الممكن إقامة السباق بشكل آمن.

خاصة مع تصاعد خطورة الحالة وضرورة تركيز كامل الجهود على إعمال الإغاثة والدعم.

حيث قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد: "من المؤسف أن نشهد ما يحصل في إيميليا رومانيا، المدينة والمنطقة التي تربيت فيها، قلوبنا مع ضحايا الحوادث وعائلاتهم والمجتمع".

وأكمل: "أود التعبير عن امتناني الكامل لجميع جهود عمال الإغاثة الذين يعملون دون كلل لمساعدة من هم بحاجة في مثل هذا الوضع. إنهم الأبطال الذين تفخر بهم إيطاليا".

وأردف: "تم اتخاذ القرار الصحيح لمصلحة الجميع: المجتمع المحلي وعائلة الفورمولا واحد، حيث نحتاج لضمان السلامة وعدم وضع أية ضغوط إضافية على السلطات التي تتعامل مع هذا الوضع القاسي".

كما أصدرت الفورمولا واحد بياناً كررت فيه أقوال دومينيكالي، مع التأكيد على أهمية السلامة وعدم إجهاد السلطات المحلية التي تواجه مصاعب وتحديات حالياً.

ومن غير المحتمل أن يتم تعويض الجولة في وقت لاحق من الموسم وذلك بسبب الوقت الضيق بين الجولات المتبقية.