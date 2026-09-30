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رسميًا: إستيبان أوكون يغادر صفوف هاس في نهاية موسم 2026

أعلن إستيبان أوكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه سينفصل عن هاس في نهاية موسم 2026.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
تم التحرير:
إستيبان أوكون، هاس

إستيبان أوكون، هاس

الصورة من قبل: سام باجنال

انضم إستيبان أوكون إلى فريق تي جي آر هاس للفورمولا 1 مع انطلاق 2025. ومنذ ذلك الحين، شارك أوكون في 39 سباقًا، ليرفع إجمالي مشاركاته في مسيرته إلى 195 سباقًا.

وبعد هذه الفترة، قرر هاس وأوكون الانفصال في نهاية موسم 2026. حيث جاء في بيان أوكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ستنتهي فترتي مع فريق هاس للفورمولا 1 مع ختام موسم 2026".

وأضاف: "رغم مواجهتي لحظات صعبة - غالبًا في ظل ظروف لم تكن سهلة دائمًا وبسبب عوامل مختلفة خارجة عن سيطرتي - سأغادر هذا المشروع مرفوع الرأس وفخورًا بالأداء الذي قدمته".

وتابع: "أولويتي الحالية هي عطلة نهاية أسبوع السباق المقبلة. سأواصل العمل بجد مع الفريق، والاستفادة القصوى من كل فرصة، واستخراج كل قدر ممكن من الأداء من السيارة".

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وأكمل: "لا تزال أمامنا الكثير من السباقات هذا الموسم، وكما هو الحال دائمًا، سأقدم كل ما لدي خلف عجلة القيادة من أجلي ومن أجل فريقي. ما زلت متحفزًا، وما زلت متعطشًا. بالتأكيد، هذه ليست نهاية مسيرتي في الفورمولا 1".

من جانبه علّق آياو كوماتسو مدير فريق هاس على هذا القرار قائلًا: "أود أن أشكر إستيبان على جميع مساهماته مع الفريق منذ انضمامه إلينا في 2025. لقد كانت احترافيته وتفانيه أمرين لا يقدران بثمن بالنسبة إلينا بينما نواصل تطوير الفريق".

وأردف: "هذا العام، واجهنا معًا التحديات التي فرضها التغيير الكبير في القوانين. لعبت خبرة إستيبان في القيادة وملاحظاته دورًا رئيسيًا بينما عملنا بجد على تطوير سيارة في اف-26 طوال الموسم".

وتابع: "لا تزال أمامنا الكثير من السباقات، وتركيزنا ينصب على مواصلة العمل معًا للاستفادة القصوى من كل فرصة حتى السباق الأخير من الموسم".

هذا ولم يُعرف بعد ما ستكون الخطوة التالية لأوكون، كما لم تتحدد هوية بديله، لكن من المفهوم أن بطل الفورمولا 2 الحالي ليوناردو فورنالي ومتصدّر ترتيب الفورمولا 2 الحالي رافاييل كامارا هما المرشحان للمقعد.

ويحتل أوكون حاليًا المركز السادس عشر في ترتيب السائقين لموسم 2026، بفارق ثلاثة مراكز خلف بيرمان، بينما تحتل هاس المركز السابع في ترتيب الصانعين بعد مرور 15 جولة من أصل 23.

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