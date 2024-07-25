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رسمياً: أوكون ينتقل إلى هاس بدءاً من 2025 بعقد لعدة سنوات

تم التأكيد رسمياً بأن إستيبان أوكون سائق ألبين الحالي سينتقل إلى فريق هاس بدءاً من موسم 2025 المقبل للفورمولا واحد.

تم التحديث:
إستيبان أوكون، ألبين

إستيبان أوكون، ألبين

الصورة من قبل: إريك جونيوس

سيقود إستيبان أوكون إلى جانب أوليفر بيرمان ضمن تشكيلة فريق هاس الجديدة، وذلك بعد إعلان خروجه من ألبين في وقت سابق.

ويمتد عقد أوكون الجديد لعدة سنوات بدءاً من 2025، وفق ما أعلنه الفريق الأمريكي اليوم.

ويمتلك أوكون في جعبته فوزاً بأحد سباقات الفورمولا واحد وذلك في سباق المجر 2021، وسيقود إلى جانب بيرمان سائق أكاديمية فيراري ضمن تشكيلة جديدة تماماً بدءاً من الموسم المقبل.

وكان نيكو هلكنبرغ سائق هاس قد أعلن ترك الفريق لينضم إلى آودي/ساوبر بدءاً من 2025، كما أن كيفن ماغنوسن سيترك الفريق كذلك.

وخطوة الانتقال هذه تربط مجدداً بين أوكون وأياو كوماتسو مدير فريق هاس، حيث كان مهندس سباق الفرنسي حين أكمل أول تجاربه في الفورمولا واحد خلف مقود سيارة لوتس آنذاك، بعد الفوز ببطولة الفورمولا 3 لموسم 2014.

حيث قال كوماتسو: "يسرّني ضمان خدمات إستيبان أوكون مع فريق هاس للفورمولا واحد".

وأكمل: "من الواضح أنني على دراية بموهبته منذ زمن طويل".

وأردف: "لقد أظهر موهبته مباشرة بعد تأدية قوية ضمن فئات الناشئين - حين كان قد أحرز الفوز بلقب بطولة فورمولا 3 الأوروبية لموسم 2014".

وأضاف: "الخبرة التي يجلبها، ليس فقط بالتزامن مع موهبته، لكن كذلك من العمل مع فريق مصنعي، ستشكّل أفضلية لنا على طريق تنمية الفريق".

من جهته، قال أوكون: "تملؤني الحماسة لخوض هذا الفصل الجديد من مسيرتي في الفورمولا واحد والانضمام إلى هاس مع بداية موسم 2025".

وأكمل: "سأنضم إلى فريق طموح للغاية، يمتلك الذهنية وأخلاق العمل المثالية ويسير على طريق تصاعدي، وقد أثار إعجابي حقاً".

وتابع: "أود توجيه الشكر إلى جين هاس (مالك الفريق) وأياو كوماتسو على ثقتهما ودعمهما، وعلى نقاشاتنا الصادقة والمثمرة خلال الأشهر القليلة الماضية".

 

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