رسمياً: أنتونيللي سيصبح زميل راسل في مرسيدس بدءاً من موسم 2025

يبدو أن التوقعات قد صدقت بالفعل، حيث سيصبح أنتونيللي زميلاً لـ راسل بدءاً من موسم 2025 للفورمولا واحد. وسيقود السائق اليافع بديلاً عن لويس هاميلتون الذي سينتقل إلى فيراري بدءاً من الموسم المقبل.

ورغم الكثير من التوقعات والشائعات في قنوات التواصل الاجتماعي حول هوية بديل بطل العالم سبع مرات، لكن يبدو أن توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد حسم أمره فيما يتعلق بانضمام اليافع الموهوب.

لكنه ألمح إلى أنه سيواصل محاولات ضم ماكس فيرستابن إلى السهام الفضية في 2026. وهذا الإعلان يعني أن مرسيدس ستشارك بسائقين اثنين خرّيجَي أكاديميتها للسائقين للمرة الأولى.

وانضم أنتونيللي إلى برنامج مرسيدس للناشئين في 2019 عن عمر 12 عاماً. وبعد الفوز ببطولة الكارتينغ الأوروبية وبطولة WSK الأوروبية، انتقل إلى سباقات المقعد الأحادي وفاز بـ ADAC والفورمولا 4 الإيطالية عام 2022.

وبات بطل فورمولا Regional الأوروبية في 2023، وانتقل إلى الفورمولا 2 هذا الموسم وحقق فوزين حتى الآن.

وضمن معرض كلامه حول الإعلان، قال أنتونيللي: "من المذهل إعلان تواجدي كزميل لـ جورج ضمن فريق مرسيدس لموسم 2025. الوصول إلى الفورمولا واحد لطالما كان حلماً لي منذ الطفولة وأود توجيه الشكر إلى الفريق على الدعم والثقة التي قدمها لي طوال مسيرتي".

وأكمل: "ما زلت أتعلم كثيراً وأشعر أنني جاهز لهذه الفرصة. سأركز على التحسّن وتقديم أفضل النتائج الممكنة لصالح الفريق".

وأضاف: "متحمس جداً كي أصبح زميلاً لـ جورج. وهو - كما هو حالي - قادم من برنامج الفريق للناشئين وهو شخص أكنّ له الكثير من الاحترام. إنه سريع جداً، وفاز بالكثير من السباقات وساعدني في التطور كسائق. أتطلع قدماً للتعلم منه والعمل سوياً لتحقيق النجاحات على الحلبة".